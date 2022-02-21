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    台中虐嬰案擴大 市議會國民黨團：不捨、但勿無限上綱

    針對台中虐嬰案擴大，市府今公開致歉；台中市議會國民黨團晚間發聲明強調不捨幼兒，但呼籲勿無限上綱。（圖：市府提供）

    針對台中虐嬰案擴大，市府今公開致歉；台中市議會國民黨團晚間發聲明強調不捨幼兒，但呼籲勿無限上綱。（圖：市府提供）

    2022/02/21 22:07

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局今天（21日）下午公佈華興托嬰中心虐嬰案，疑遭虐幼兒增為5人，且疑有不當對待行為的托育員增為3人，風暴擴大下，引發輿論譁然；市府社會局長彭懷真與副局長等多名主管自請處分，市議會民進黨團也要求要有人下台負責；國民黨團晚間也發表聲明，強調所有黨籍議員對受虐孩童都感到不捨，但事件不應無限上綱，社會局長的責任就是避免類似事情再度發生，「現在要求社會局長下台，才是不負責任的行為」。

    民進黨團下午針對事件擴大，認為上週市長盧秀燕曾說本案是「舊案發現新事證」，事實證明根本是「應發現而未發現」，社會局未能第一時間查明就草率結案，顯見失職，必須有人為此下台負責。

    但國民黨團晚間也發表聲明，認為針對社會局承辦人員未能善盡觀看完整錄影畫面，以致其他人之犯行未在第一時間被發現，這是承辦者執行問題，當時的直屬長官也應負行政督導之責；但因此上綱甚至要求下台，有違比例原則。

    國民黨團強調，「現在要求社會局長下台，才是不負責任的行為」社會局長的責任就是避免類似事情再度發生，因此我們要求社會局儘速完成調查，提出革新措施，加強托嬰中心監管制度，讓家長安心。

    此外，黨團也強調，事件係單一私立托嬰中心之行徑，不能因此抹煞其他戰戰兢兢、認真善待嬰孩的業者與幼教老師，這對他們是莫大的侮辱與傷害。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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