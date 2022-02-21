中市虐嬰案擴大5幼兒受害 民進黨團︰一定要有人下台負責

台中市托嬰中心虐嬰案擴大，市長盧秀燕上週率團隊致歉。（圖：市府提供）

2022/02/21 17:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局下午公佈華興托嬰中心虐嬰案，疑遭虐幼兒增為5人，且疑有不當對待行為的托育員增為3人，風暴擴大下，台中市社會局長、副局長等多名主管自請處分，台中市議會藍綠議員均對社會局事隔1年才調查出受害嬰兒竟有5人之多大感震驚，均要求重罰業者外，民進黨團總召江肇國要求一定要有人下台負責。

江肇國指出，該起虐嬰案發展迄今令人痛心，竟不只一名嬰兒遭不當對待，甚至涉施虐托育員不只一人，竟有3人之多，事件竟是集體受虐，調查結果與結案當初落差太大，令人質疑是社會局怠忽職守還是刻意袒護業者，要求台中市政府務必詳加調查，且必須有人為此下台負責。

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江肇國質疑，上週市長盧秀燕曾說本案是「舊案發現新事證」，但這根本不是新事證，是「應發現而未發現」，高達5名的受虐幼兒、3名的加害者，都是社會局早該調查清楚而非草率結案的。社會局無法第一時間查明，顯見市長與台中市社會局失職，這樣草率的心態難道是「別人家的小孩死不完」嗎？

民進黨市議會黨團幹事長周永鴻也直指，台中市空有一個成天自稱「媽媽市長」的盧秀燕，卻讓台中市成為兒虐之都，且市府不清不楚的調查就像黑布遮掩，不曉得還有多少孩童處於受虐的地獄中，遲遲等待不到市府的援手。江肇國嚴正要求，社會局草率調查、領導無方，必須要有人為此下台負責。

台中市議會國民黨團執行長黃健豪也對社會局最新調查報告感覺「憤怒」，他說，台中市要求兒虐零容忍，過去發生兒虐事件時曾要求社會局公佈施虐者姓名，並加強稽查，但社會局在此事件的處理過程顯然有嚴重疏失，應好好檢討；另對業者僅開罰6萬元，他認為根本不痛不癢。

爆虐嬰的托嬰中心所在的南屯區民進黨台中市議員張耀中也痛批，涉及多起虐嬰的華興托嬰中心，105年、108年二度在市府網站公開資訊揭露為甲等、優等評鑑，不禁質疑現行托嬰評鑑方式流於形式，市民還能相信怎樣的評鑑，誰能想到得過二次好成績的托嬰中心竟如此狠心，讓欲送托育的父母如何能安心。

張耀中說，市長盧秀燕一再說要讓年輕人願生敢養，回顧社會局事件以來的調查顯得諷刺，受害個案一再增加，顯示主管機關「後知後覺」，甚至市長盧秀燕今天只願回應「謝謝」，令人感到不可思議。張耀中說，社會局除有人自請處分外，應重新檢討評鑑機制和公開透明托嬰安心資訊，不能再拖下去。

國民黨南屯區台中市議員朱暖英也痛心竟有5人受害，且對社會局當年未完整看完查扣的10天監視器畫面，以致未能及時發現還有其他受虐嬰兒一事，直呼「太扯」，要求社會局應加重處罰業者外，社會局自己要好好檢討，畢竟台中市應是虐嬰零容忍。

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