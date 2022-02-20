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    托嬰中心爆集體虐嬰 莊競程批盧市府︰守護孩子不能靠作秀

    對中市托嬰中心虐嬰一案，莊競程批盧市府「守護孩子，不能靠作秀！」（資料照）

    對中市托嬰中心虐嬰一案，莊競程批盧市府「守護孩子，不能靠作秀！」（資料照）

    2022/02/20 15:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市爆發托嬰中心集體虐嬰事件，民進黨立委莊競程在臉書發文批盧市府，「守護孩子，不能靠作秀！」。他表示，這2天許多鄉親跟他反映，關於市府對於托育中心虐嬰案的處置，暴露出管理鬆散的問題，讓家長感到非常憂心。發生在去年2月的案子，竟然被相關單位消極對待，最後落得草率結案，直到最近因為新事證被發現，盧市長才趕緊出面道歉。

    莊競程指出，盧市長說「坐視不管的共犯都移送法辦」，這句話讓人聽了覺得可笑，沒把市政螺絲栓緊，身為市長難道沒有責任？去年11月，一名男大生遭瑪莎拉蒂3男毆打重傷，盧市長說要查明是誰在撐腰，企圖將治安敗壞的責任撇得一乾二淨！難道市長當我們這麼好騙？故技重施又要騙一次？

    身為奶爸立委，他想跟盧市長說，守護孩子不能靠作秀，如何讓下一代平安長大，是廣大市民最關心的事情，「請您少花一些時間去作秀，專注市政讓所有家長可以安心，不要成為共犯結構的一環」。

    對此社會局表示，市長盧秀燕已強調，任何一個孩子都不該受到傷害，除了將該機構相關涉案人員移送法辦，更指示局處輔導受害嬰幼兒家長，協助後續司法程序。

    社會局說明，調查報告、檢討報告與懲處報告，週一將有統一說明，將研擬提高裁罰基準、補強稽查項目等，從預防和嚴懲多面向提升托育環境安全。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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