中市虐嬰案滾雪球 家長沉痛控訴：應是8嬰受虐而非僅5人

台中市托嬰中心虐嬰案擴大，市長盧秀燕上週率團隊致歉。（圖：市府提供）

2022/02/21 18:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中南屯華興托嬰中心傳出虐嬰事件，受虐嬰兒從剛開始一個，目前已增加為5名，市府社會局因疏失包括局長、副局長等相關主管都自請處分，但H家長今天控訴，根據他仔細檢視托嬰中心的監視器，10名嬰兒中扣除「有背景」的2名外，應該是其他8名嬰兒都受虐，官方說法明顯仍在推諉，無法接受。

2名受害嬰兒家長18日在民代陪同下出面控訴，H家長當時指控，當時4、5個月大的孩子被托育員施虐，包括嘴被塞布、摔地板、打趴在地、掐捏腋下等，造成兒子瘀青等傷勢，回家常哭鬧，目前醫院判定行為遲緩。

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市府今天也做出回應，表示受虐嬰兒目前已增加為5名，社會局因調查過程和機構管理確有疏失，包括局長、副局長等相關主管都自請處分，並且研議提高裁罰基準、加強抽查托嬰中心監視器畫面、強化托嬰中心對家長的資訊告知等，透過預防和嚴懲2個面向，強化托育環境安全。

對此，H家長下午再度提出質疑表示，根據他仔細檢視相關施虐的30天監視影帶發現，托嬰中心嬰寶班的托育員全都涉案，且多日對嬰兒們施暴、玩弄、罵、關、摔、捏、打頭、嘴巴塞布，讓嬰兒無法發出聲音，甚至還出現用毛巾悶、綑綁等惡質行為。

也就是說，10名嬰兒中，除了黃姓托育員的小孩、簡姓托嬰中心負責人的孫子受到呵護備至，班上其他8名嬰兒幾乎都受害，但事發後社會局明明有掌握影片，卻沒有具體回覆給家屬或警方，調查、開罰、公告都沒到位，影片已明確呈現多人受害，但社會局整個團隊卻好像沒看到，明顯輕縱。

H家長質疑，針對此案到底誰該負什麼責任，今天的報告也沒有說明誰懈怠也未交代清楚，如何下一步的所謂自請處分，尤其是他上月又發現兒子跨月遭虐的新事證，但社會局至今也未主動聯繫，更遑論所謂的重啟調查，請市府重視，衛福部調查，不要草草結案，否則不排除串聯其他受害家長再開記者會抗議。

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