台中集體虐嬰案 時力轟盧秀燕輕縱違法業者、失格

華興托育員抓嬰兒抓雙腳倒吊。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/02/23 11:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區華興托嬰中心去年發生集體虐嬰事件風暴持續擴大，市長道歉無法滅火，時代力量台中黨部追查發現，從市長盧秀燕上任迄今，台中至少發生7起托嬰中心與托育人員虐嬰事件，幾乎每件只罰最低金額6萬元，其中3件改名後繼續營業，痛批「輕縱違法業者成為台中市市府慣習，自稱媽媽市長的盧秀燕、社福老兵的社會局長彭懷真，完全失格！」

受華興托嬰中心受虐嬰寶班中10人至少已5人受害，3名托育人施暴，時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸認為，社會局僅私下邀約拜訪受虐的家長、嬰兒，未公開說明，且未全面通知該班家長，而且有家長向警局報案做筆錄，警員推說沒時間，痛指案發1年多，市府至今仍不知事態嚴重性。

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吳佩芸認為，該嬰寶班除了2名嬰兒是托嬰中心員工小孩未被施暴，其他8人可能都受害，集體虐嬰案發生1年多來，社會局只查扣10天監視器影帶還有疏漏，真相目前仍說不清楚，辦案草率，要求市長及社會局給交代，也要把社會包庇業者的黑手找出來。

時力台中黨部潭雅神區主任鄭勁節認為，社會局沒有訂出明確裁罰基準，而且在明顯嚴重的虐待案件上卻輕輕放過，2020年3月南區小熊哈妮托嬰中心發生托育員對嬰兒「掌嘴、巴頭、腳踢、擺盪、做天女散花動作」造成嬰兒多處瘀傷，事後竟以最低標6萬元輕罰，業者改名繼續營業，市府如此寬待施虐者，讓心碎的家長情何以堪。

吳佩芸認為，無論情節輕重，只要托嬰中心發生不當對待事件，就應該主動通知所有家長，否則把家長蒙在鼓裡，是變相在包庇違法業者；時力台中黨部后里、豐原區主任傅智恒指出，要防止嬰兒凌虐的悲劇，事前的預防勝於事後的裁罰，社會局必須增加不定期且無預警的稽查，而提前公告的評鑑。

「說要重罰，全都輕放，裁罰基準在哪！」、「主動通知家長，增加無預警稽查」 時力台中黨部高呼口號，提出3訴求，要求社會局檢討虐嬰案裁罰標準，勿僅罰最低標輕縱違法業者；於托嬰中心兒虐通報SOP中明訂，無論情節輕重，只要發生不當對待事件即應通知所有家長；社會局應增加不定期且無預警之稽查，避免托嬰評鑑流於形式。同時也呼籲，希望盧市府不要只是道歉了事，一定要徹底檢討疏失，給台中市民一個友善的托嬰環境。

社會局回應，社會針對該案積極調查，並已通知該嬰寶家長，但基於兒少保護案件的處理原則，採取家訪，絕不是外界認為會摸頭，但有部分家長拒絕而約訪不順利，另外因為去年案發後調查為過年期間，造成調閱影帶有缺漏，市府也積極補救。

社會局表示，台中市托嬰中心或托育人員違反兒少權法時裁罰金額，裁罰標準依據「臺中市政府處理違反兒少權法事件統一裁罰基準」，除了次數，也會一併考量行為動機、態樣、手段、結果等，視情節加重處罰，未來也會增加評估指標做裁罰基準，社會局本周聯合法制局檢討裁罰基準，增加更具體明確的評估判斷指標並加重罰則，透過更強力手段守護嬰幼兒安全。

華興托育員抓嬰兒抓雙腳倒吊。（記者蔡淑媛翻攝）

時力台中市黨部控訴市長盧秀燕上任至少發生７起托嬰中心虐嬰案，市府開罰輕縱包庇業成習慣，完全失格。（記者蔡淑媛攝）

時力台中市黨部控訴市長盧秀燕上任至少發生７起托嬰中心虐嬰案，市府以最低開罰金額輕縱，部分業者改名後繼續營業。（記者蔡淑媛攝）

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