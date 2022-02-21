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    華興虐嬰案家長質疑8人受害 社會局：3案托育人員行為雖不當未違法

    對收托嬰兒施暴的華興托嬰中心停業中。（資料照）

    對收托嬰兒施暴的華興托嬰中心停業中。（資料照）

    2022/02/21 19:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市南屯華興托嬰中心去年虐童案擴大，台中市社會局在全面檢視監視器畫面，發現共有5童受虐，但有家長質疑應為8童，要求社會局不要草草結案，社會局表示，沒有草草結案，對於家長質疑還有3童受虐，已透過仔細檢視畫面，初步判斷未達違反兒少權法的程度，但這些行為對幼兒也可能造成影響，目前還在比對確認，社會局會召開班親會，請家長討論是否提出法律訴訟，也會結合法制局，提供家屬法律扶助服務。

    社會局進一步指出，在檢視畫面後，發現托育人員有習慣性的不當行為，例如以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，初步判斷未達違反兒少權法的程度，但這些行為對幼兒也可能造成影響，因此會主動召開班親會，與家長們討論是否要訴諸法律。

    此外，社會局長彭懷真等人已自請處分，有家長質疑市府誰該負什麼責任，未交代清楚，如何下一步的所謂自請處分是什麼。

    社會局表示，因為自請處分，懲處報告會併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分。

    另外，華興托育中心已在去年7、8月自行停業一年，但日前已表示不再復業。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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