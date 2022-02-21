虐嬰案擴大5人受害 張廖萬堅︰盧秀燕道歉僅為解決執政危機

中市虐嬰案擴大5人受害，立委張廖萬堅指盧秀燕道歉根本只為解決市府危機。（圖：市府提供）

2022/02/21 19:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局下午公佈華興托嬰中心虐嬰案，疑遭虐幼兒增為5人，且疑有不當對待行為的托育員增為3人，風暴擴大下，引發嘩然，台中市社會局長、副局長等多名主管今自請處分，但台中市立委張廖萬堅指出，上週台中市長盧秀燕才率社會局長等首長鞠躬道歉，事實證明，當時社會局的調查過程就只「輕描淡寫」，盧秀燕的道歉顯然只為解決市府執政危機，但嬰幼兒面臨的受虐危機誰來解除保障；台中市府指出，懲處報告併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分。

台中市上週爆發去年被檢舉有虐嬰的托嬰中心，還有不同家長出面指控子女也受害，台中市長盧秀燕18日率領包括社會局等相關局處首長致歉，並嚴正表示，要求社會局今日前調查清楚並提出報告，進一步對失職人員提出懲處名單，針對受害家屬給予法律扶助，並將檢討裁罰基準加重罰則，絕不寬貸。

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今日社會局公佈調查報告，赫然出現受害幼嬰再增3人，共5人受虐且涉不當對待的托育人員增為3人，因已事隔一年才調查出有新增受害人及加害人引起嘩然。

立委張廖萬堅指出，除這起托嬰中心案，上週另有一起托嬰中心也涉不當對待幼兒，過去曾有民眾來陳情，也曾向社會局投訴類似兒虐案，但最後都沒有下文。

張廖萬堅指出，事件曝露出行政主管機會慣以「大事化小」心態處理事件，以致類似兒虐事件在台中市層出不窮，日前市長盧秀燕雖一度公開致歉，但該舉止在不少人看來認為只是為化解市府團隊執政不力的危機，根本無助解決受虐幼兒的危機，促市府加強行政作為，真正讓中市「兒虐零容忍」。

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