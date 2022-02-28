台南三井OUTLET湧現機車潮 忘拔鑰匙好多…

台南三井OUTLET開幕，警方加強巡邏，頻見騎機車前往的民眾，忘記拔走鑰匙的。（記者吳俊鋒攝）

2022/02/28 13:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南三井OUTLET大型購物商場本月25日正式開幕後，人潮湧現，歸仁警方協助交通疏導，還要執行肅竊維安勤務，在豔陽下辛苦巡邏週邊道路，預防宵小犯案，卻發現常有騎士停好機車後，竟忘記拔走鑰匙，累計迄今已超過10部，令波麗士搖頭。

由於該商場是台南首座OUTLET，興建以來，一直備受關注，正式開幕後適逢和平紀念日連續假期，人潮爆量，週邊道路停滿汽、機車。

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因應三井OUTLET開幕後可能帶來的治安問題，歸仁警分局也安排肅竊勤務，加強週邊停車場的巡邏，不讓宵小有機可趁。

警方巡邏時，一直發現有騎士停妥機車後，卻因急著趕往OUTLET，忘記拔走鑰匙，截至今天中午，正式開幕以來，累計12件之多。

擔心遭竊，波麗士只好先取下，暫時代為保管，再交由OUTLET行控中心廣播，還給車主。

另外，週邊道路也頻見違停，歸仁警方強力取締，開幕迄今，告發逾270件，8成是機車。

歸仁警方籲請前往OUTLET的民眾確實配合指揮、引導，維持交通暢行；也切勿違停，將持續取締，騎士更要記得拔走鑰匙，避免失竊。

台南三井OUTLET開幕，警方加強巡邏，頻見騎機車前往的民眾，忘記拔走鑰匙的。（記者吳俊鋒攝）

台南三井OUTLET開幕，人潮湧現，週邊道路兩側停滿車輛。（記者吳俊鋒攝）

台南三井OUTLET開幕，民眾排隊進場。（記者吳俊鋒攝）

台南三井OUTLET開幕，警方加強巡邏，頻見騎機車前往的民眾，忘記拔走鑰匙的。（記者吳俊鋒攝）

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