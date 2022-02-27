侮辱主管胖又矮的老賊遭解雇 法官支持資方決定

新竹地方法院。（記者蔡彰盛攝）

2022/02/27 23:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市伊士博國際商業公司去年發現多名員工遭偷拍，有人以匿名電子郵件言語侮辱、不實謠言騷擾，引起同仁恐慌驚懼，甚至有被害人請辭，事後發現員工李男公務筆電內，辱罵主管「真胖又矮」罵同仁「死老賊們趕快被幹掉吧！」公司認為構成勞基法「重大侮辱雇主」事由予以解僱，李男不服向新竹地院提起確認僱傭關係存在之訴，法官審理認為李男照片及電子郵件已已明顯影響公司團隊工作融洽氛圍，且輕蔑侮辱主管及同仁，繼續雇用顯然將使公司威信盡失，認定公司所為已符合解雇之最後手段性，判李男敗訴。

伊士博指出，去年5月20日解僱李男，係因公司多人遭偷拍，並以匿名電子郵件言語侮辱、不實謠言騷擾，引起同仁恐慌，心生疑懼，干擾公司營運秩序，更有被害同仁因此請辭。被害人向警方報案後，公司內部調查結果，有李男電腦畫面、公司監視器畫面等證據，顯示李男涉有犯行，因此解僱。

請繼續往下閱讀...

公司指控，根據監視錄影器畫面，發現李男經過同仁座位時拿起手機朝向對方，與其中一封匿名電子郵件內該員工遭偷拍的照片，拍攝角度完全吻合，公司因此進一步追查李男公務筆電，發現其公務筆電內的小畫家歷史檔案紀錄的檔名，與匿名電子郵件內多名同仁照片內容，竟然一字不差。認為已構成勞動基準法第12條第1項第2款「重大侮辱雇主」之解僱事由。

李男則辯稱去年4月底依公司指示交出電腦、密碼、門禁卡，不知電腦後來為什麼會出現所謂檔案紀錄的檔名，絕非他所為。

法官調查，李男公務筆電內的小畫家歷史檔案紀錄的檔名，留有多名同仁照片內容，其中有關公司主管孫男的照片，其照片左下角標註「真胖又矮」；其他同仁則有「那幾個死老賊回來又要GY」、「死老賊們趕快被幹掉吧」；公司主管蔡男和女同仁部分，貼出文字「二人手牽手，新郎新娘登場，好甜蜜！」、「辦公室戀情」、「真正唯一關心如何挖錢的人，還偷偷摸摸搞女人！」等文字。

法官認為李男行為，確有對公司同仁重大侮辱，這些照片及文字電子郵件已於公司其他員工間散布，當已明顯影響公司團隊工作融洽氛圍。再者溝通表達首重基本尊重，李男寄發其輕蔑侮辱主管及同仁言論的電子郵件給公司其他員工，已難期待公司能接受其他任何懲處手段有所改善，而繼續維持僱傭關係。若公司繼續雇用李男，顯然將使公司對於未來管理其他員工之威信盡失、業務無法正常運作，勞雇間信賴關係已生破綻。

法官認為，公司因李男行為構成勞動基準法第12條第1項第2款「重大侮辱雇主」之解僱事由予以解僱，與李男違規行為在程度上相當，實已符合解雇之最後手段性，認定解雇終止勞動契約屬合法有據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法