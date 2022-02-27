怕妻回撥漏接！越籍男「那個、手機、在車上」 警牽線尋回

員警調閱監視器找到何男搭的公車，順利尋回手機。（警方提供）

2022/02/27 19:42

〔記者許國楨／台中報導〕越南籍何姓男子前天搭公車時不慎遺落手機，因手機裡不但有聯繫資料，更深怕漏接人在越南的妻子來電，「那個、手機、在車上」，他說著不太流利的中文警所求助，員警立即協助調閱監視器找到搭乘公車，也利用派出所名片搭起雙方聯繫橋梁，成功找回手機讓何男喜出望外，對台灣警察的熱心服務更是不斷稱讚。

台中市第三分局立德派出所警員劉佳竺，當天下午4點多所內執勤時，突見38歲越南籍何姓男子慌張地走進派出所，比手畫腳告訴員警：「手機、在車上、大雅上車、剛剛打給老婆、在越南」，經員警耐心了解，原來何男平時在大雅工作，當天下午搭乘公車到台中火車站附近購物，下車時太過匆忙疑將手機忘在座位上沒有帶走。

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由於他稍早才打電話給人在越南的老婆卻沒有接通，擔心對方回撥電話會找不到人，在好心路人指引下前來求助，因何男搭乘的公車班次較少，員警調閱監視器沒多久就找到其所搭乘的公車，並透過客服聯繫委由司機協尋何男手機，然因聯絡資料都在手機裡，他對於公司、仲介及友人電話又一問三不知，加上必須先趕回宿舍，公車返回總站也還需要一段時間，尋獲手機後如何通知何男才是最大的難題。

劉員此時靈機一動，交給何男一張寫有派出所電話的名片，叮嚀他回到宿舍後一定要借用電話回撥至派出所留下聯繫方式，何男也在回到宿舍後，回電留下室友手機號碼等待回音，當晚9點多，員警接到尋獲何男手機的好消息，立刻打電話通知他，並仔細告知領回手機的地點與方式。

何男則在電話中激動地不斷向員警道謝，笑著說，沒想到手機竟然可以這麼快找回來；警方提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也守護身邊家人，另出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。

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