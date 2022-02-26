通緝犯打賭輸了...頭頂桃紅色愛心刻精液2字 引警注目逮回派出所

歐男後腦刻「精液」兩個大字順利引來警方關注。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/26 14:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕低端操作！40歲歐姓男子髮型怪異，除了頭頂著一顆桃紅色愛心，後腦勺還刻了大大的「精液」2字，走在街上自帶高回頭率，就連巡邏員警也忍不住多看兩眼並上前盤查，這一查發現這位仁兄竟是通緝犯，員警也好奇問竟然遭通緝為何還要這麼顯眼，歐男則回「啊就打賭輸了呀！」低端行徑讓員警直搖頭。

據了解，歐男有近百起竊盜前科，從20出頭歲偷到現在，可說是從年輕偷到老，多半是超市、超商的小商品，均屬小偷小盜，日前台中地檢署因竊盜案通知歐男屢屢未到，於是發布通緝。

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而歐男會成為慣竊也因交友複雜，交友圈多半是不務正業的傢伙，近日歐男與朋友們打賭誰先交到男友，最終輸掉接受懲罰，而懲罰就是要在頭頂理一顆桃紅色愛心，並在後腦勺刻上「精液」兩個大字，本就愛標新立異的歐男「願賭服輸」直接照做，就這樣頂著怪異髮型在街上趴趴走。

昨晚間7時許，歐男行經新北市中和區員山路準備返家，怪異髮型讓他獲得超高回頭率，巡邏員警也忍不住多看兩眼，但歐男一見到警方注視即眼神飄移，員警認為有異，上前一盤查，果然發現歐男通緝犯身分，於是將他逮回警所。

偵訊時，歐男稱自己沒有收到通知書，不知道遭到通緝，會閃避警方眼神是他被警察抓多了，下意識迴避，訊後警方依法將歐男移送台中地檢署偵辦。

歐男除了後腦刻精液2字，頭頂也理了一棵桃紅色愛心。（記者徐聖倫翻攝）

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