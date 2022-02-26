冷血！老翁被撞倒又遭輾爆頭 直到第6車發現才報警

黃姓老翁倒臥在內線車道上，頭顱爆裂、腦漿四溢，員警拉起封鎖線。（民眾提供）

2022/02/26 09:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台3線苗栗縣大湖鄉路段，今天凌晨發生死亡車禍。8旬黃姓老翁先被第1輛汽車撞擊後，倒臥在車道上，之後又遭後方另1輛行經汽車輾壓，頭顱爆裂，死狀悽慘，之後又有3輛汽車行經，但這5車駕駛都沒有報案，直到第6車駕駛發現停下才報警；轄區大湖警分局已掌握涉案車輛，通知到案說明釐清，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦。

大湖警分局於今天凌晨2點45分許，接獲民眾報案指稱台3線132.5公里南下路段的內線車道，有一人倒臥在地，頭部重創已明顯死亡。員警趕赴現場，發現為1男性頭顱爆裂、腦漿四溢，但身上無證件。

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員警隨即拉起封鎖線，封閉車道並回報分局，分局長林炎巨到場指揮，並通知偵查隊採證人員及鑑識科到場支援，經採集死者指紋分析比對，確認死者身分為大湖鄉的83歲黃姓老翁，已通知家屬確認身分及辦理後續處理事宜。家屬向警方表示，黃姓老翁有失智情形，可能因半夜睡不著覺而外出。

因據報案人指稱行經該現場時，發現老翁已倒地死亡，警方過濾周遭路口監視器，交叉比對發現有5輛汽車涉嫌，已陸續通知到案說明。

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