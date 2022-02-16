俠盜獵車手真實版？紐約路人被撞倒 後車接力2度狠碾爆頭

美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

2022/02/16 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市皇后區12日晚間一起車禍震驚社群媒體，一名路人在斑馬線上被車撞倒，車輛肇事逃逸，接著另一輛轉彎的黑色休旅車更是狠輾路人2次後逕自駛離，可怕畫面讓在場目擊者驚聲尖叫。

綜合外媒報導，事發於美國當地時間12日晚間6時許，在賽普拉斯大道（Cypress Avenue）、庫柏大道（Cooper Avenue）十字路口，一名行人綠燈穿越馬路，結果在斑馬線上被左轉的白色轎車狠狠撞倒，頭部撞擊地面。對此，白車駕駛選擇無視，毫不猶豫且冷血地肇事逃逸，接著驚悚一幕在其他人眼前上演。

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不知是否因為視線死角，跟在白車後面左轉的黑色休旅車彷彿沒看到躺在地上的傷者，也活像沒聽到其他駕駛狂按喇叭的警告聲，直接從傷者身上不偏不倚地輾過，左前輪更是直接輾過他的頭部，將傷者拖進車底；此刻，黑車駕駛因為察覺壓到異物而稍停，最後又選擇繼續往前開，用後輪2度暴輾傷者後離去。

過於冷血的畫面讓目擊者驚駭地大叫，行車紀錄器可見傷者仰躺在血泊中奄奄一息；事後這名傷者被送往醫院搶救，行車紀錄器影片曝光，2名駕駛行徑引來輿論抨擊。警方介入調查此案，有網路消息稱傷者因傷勢過重死亡，但警方拒絕回應，也未公布傷者情況與身分，同時也不清楚是否有人因為此案被捕。

Queens: Cypress Avenue & Cooper Avenue, pedestrian struck by two vehicles two days ago on February 12th, 2022 in te confinesofthe @NYPDnews/@NYPD104Pct. The aided was transported to the hospital in critical condition. pic.twitter.com/BiHCIR9smf — NYC Scoop （@NY_Scoop） February 14, 2022

美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

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