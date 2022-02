俠盜獵車手真實版？紐約路人被撞倒 後車接力2度狠碾爆頭

2022/02/16 11:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約市皇后區12日晚間一起車禍震驚社群媒體,一名路人在斑馬線上被車撞倒,車輛肇事逃逸,接著另一輛轉彎的黑色休旅車更是狠輾路人2次後逕自駛離,可怕畫面讓在場目擊者驚聲尖叫。

綜合外媒報導,事發於美國當地時間12日晚間6時許,在賽普拉斯大道(Cypress Avenue)、庫柏大道(Cooper Avenue)十字路口,一名行人綠燈穿越馬路,結果在斑馬線上被左轉的白色轎車狠狠撞倒,頭部撞擊地面。對此,白車駕駛選擇無視,毫不猶豫且冷血地肇事逃逸,接著驚悚一幕在其他人眼前上演。

不知是否因為視線死角,跟在白車後面左轉的黑色休旅車彷彿沒看到躺在地上的傷者,也活像沒聽到其他駕駛狂按喇叭的警告聲,直接從傷者身上不偏不倚地輾過,左前輪更是直接輾過他的頭部,將傷者拖進車底;此刻,黑車駕駛因為察覺壓到異物而稍停,最後又選擇繼續往前開,用後輪2度暴輾傷者後離去。

過於冷血的畫面讓目擊者驚駭地大叫,行車紀錄器可見傷者仰躺在血泊中奄奄一息;事後這名傷者被送往醫院搶救,行車紀錄器影片曝光,2名駕駛行徑引來輿論抨擊。警方介入調查此案,有網路消息稱傷者因傷勢過重死亡,但警方拒絕回應,也未公布傷者情況與身分,同時也不清楚是否有人因為此案被捕。

Queens: Cypress Avenue & Cooper Avenue, pedestrian struck by two vehicles two days ago on February 12th, 2022 in te confinesofthe @NYPDnews/@NYPD104Pct. The aided was transported to the hospital in critical condition. pic.twitter.com/BiHCIR9smf