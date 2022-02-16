為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俠盜獵車手真實版？紐約路人被撞倒 後車接力2度狠碾爆頭

    美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

    美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

    2022/02/16 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市皇后區12日晚間一起車禍震驚社群媒體，一名路人在斑馬線上被車撞倒，車輛肇事逃逸，接著另一輛轉彎的黑色休旅車更是狠輾路人2次後逕自駛離，可怕畫面讓在場目擊者驚聲尖叫。

    綜合外媒報導，事發於美國當地時間12日晚間6時許，在賽普拉斯大道（Cypress Avenue）、庫柏大道（Cooper Avenue）十字路口，一名行人綠燈穿越馬路，結果在斑馬線上被左轉的白色轎車狠狠撞倒，頭部撞擊地面。對此，白車駕駛選擇無視，毫不猶豫且冷血地肇事逃逸，接著驚悚一幕在其他人眼前上演。

    不知是否因為視線死角，跟在白車後面左轉的黑色休旅車彷彿沒看到躺在地上的傷者，也活像沒聽到其他駕駛狂按喇叭的警告聲，直接從傷者身上不偏不倚地輾過，左前輪更是直接輾過他的頭部，將傷者拖進車底；此刻，黑車駕駛因為察覺壓到異物而稍停，最後又選擇繼續往前開，用後輪2度暴輾傷者後離去。

    過於冷血的畫面讓目擊者驚駭地大叫，行車紀錄器可見傷者仰躺在血泊中奄奄一息；事後這名傷者被送往醫院搶救，行車紀錄器影片曝光，2名駕駛行徑引來輿論抨擊。警方介入調查此案，有網路消息稱傷者因傷勢過重死亡，但警方拒絕回應，也未公布傷者情況與身分，同時也不清楚是否有人因為此案被捕。

    美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

    美國紐約皇后區一名路人被白車撞倒，又被黑車2度暴輾爆頭。（翻攝推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄衝突加速中國對台侵略？專家：台灣對美來說更重要
    2022/02/16 08:58

    烏俄衝突加速中國對台侵略？專家：台灣對美來說更重要
    五角大廈批中國暗挺俄侵略烏克蘭 破壞歐洲安全穩定
    2022/02/15 20:00

    五角大廈批中國暗挺俄侵略烏克蘭 破壞歐洲安全穩定

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    台南這要道1個月7車禍 會勘擬5改善措施
    2022/02/15 15:51

    台南這要道1個月7車禍 會勘擬5改善措施
    華航貨機芝加哥撞行李盤櫃 運安會：重大飛航事故報告年中出爐
    2022/02/15 14:28

    華航貨機芝加哥撞行李盤櫃 運安會：重大飛航事故報告年中出爐

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播