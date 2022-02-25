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    首頁　>　社會

    慎防境外勢力影響選舉 檢方著重假訊息時效積極查緝

    檢察總長江惠民（見圖）今天指示，有關年底九合一選舉對於境外勢力、資金介入影響選舉，應及早規劃，強力查察，尤其假訊息部分要注意時效性，積極查緝。（資料照）

    檢察總長江惠民（見圖）今天指示，有關年底九合一選舉對於境外勢力、資金介入影響選舉，應及早規劃，強力查察，尤其假訊息部分要注意時效性，積極查緝。（資料照）

    2022/02/25 21:07

    〔記者錢利忠／台北報導〕今年九合一選舉將於年底舉行，檢察總長江惠民今天指示，對於境外勢力、資金介入影響選舉，各級檢察署應及早規劃，強力查察，尤其假訊息部分要注意時效性，積極查緝。

    最高檢察署今邀集一、二審檢察長、調查局長、廉政署長等人召開「落實解決公務員詐領加班費、差旅費等款項之法律適用歧異及111年地方公職人員選舉期前專案會議」，

    針對公務員詐領加班、值班、差旅及休假補助費等四類案件，江惠民指示，日後將以「普通詐欺罪」偵處。

    本次專案會議，首先由最高檢檢察官周志榮報告有關公務員加班費等四類案件，檢察、審判機關於實務認定的不同見解，最高檢法律問題研究小組及肅貪督導小組，並就此議題做出決議意見。

    法務部政務次長蔡碧仲提示，公務員詐領小額補貼款案件，如地檢署偵辦標準不一，會讓民眾無法接受與理解，檢察機關公信力會受影響。

    江惠民表示，公務員加班費等四類案件，檢察機關偵辦存在不同見解，基於檢察一體原則，最高檢應統一追訴標準，未來將以普通詐欺罪論處；若已有依貪污治罪條例起訴者，於審判中應請公訴檢察官聲請變更起訴法條為刑法普通詐欺罪，如法院已依貪污治罪條例判決有罪者，檢察官應提起上訴，請求改判刑法普通詐欺罪。

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