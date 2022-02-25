228連假3天警政署將擴大取締酒駕 汐止警昨傍晚先逮醉騎士

蕭姓騎士騎得搖搖晃晃，被汐止警方攔下酒測超標後被請上警車載回派出所，警訊後，將他依違反公共危險罪嫌送辦。 （記者林嘉東翻攝）

2022/02/25 10:48

〔記者林嘉東／新北報導〕酒後駕車害人害己，警政署為遏止酒醉駕車，將於228連續3天假期執行全國性擴大取締酒駕勤務。汐止警方昨天傍晚發現蕭姓騎士騎得搖搖晃晃，攔下酒測竟然超標；警訊後，將他依違反公共危險罪嫌送辦。

這名酒駕騎士是55歲的蕭姓男子，他傍晚6時許騎經汐止區中正路、禮門街口，正值交通尖峰時段，被忙著指揮交通的警察發現騎得搖搖晃晃；經警方酒測後，側得他的酒測值為每公升0.26毫克。

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蕭男獲知被測得的酒測值超標後不斷解釋，他晚餐有喝幾杯小酒，並沒有醉意，以為沒影響就騎車上路，想不到酒測沒過。

汐止分局長林詮峰指出，酒醉駕駛容易造成嚴重事故，不但害人害己還人神共憤，是社會各界共同撻伐的違法行為，僅管已經修法加重罰刑，還是不斷發生酒駕嚴重事故。

有鑑於此，汐止警方將於2月26、27、28連續假期中，配合警政署實施全國性取締酒駕專案勤務，以強勢執法提供大眾一個安全出遊的連續假期。

林詮峰呼籲，民眾千萬不可酒後駕車，警方取締強度只會有增無減，本年度開春至今汐止分局已經取締酒駕案件達32件。

此外，對於提供飲酒的餐飲場所，林詮峰也請市民共盡社會責任，務必勸導同行有喝酒的友人不得酒後駕車、並協助請代駕或代叫計程車服務，大家一起努力，讓酒駕事故憾事不再發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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