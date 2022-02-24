去年酒駕致死增10％ 交長警告：酒駕渾蛋再犯就吃牢飯

去年交通事故為近5年首次降但酒駕死亡增10%，交通部長王國材（中）表示，酒駕的渾蛋再酒駕就吃牢飯。（記者鄭瑋奇攝）

2022/02/24 15:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今公布110年道路交通安全總報告，根據統計去年發生35萬6779件事故，造成2990人死亡、47萬4376人受傷，與109年相比事故件數減少5480件、減1.5%，死亡人數減10人、減0.3%，受傷人數減7777人、減1.6%，這是近5年來首度下降。對於去年酒駕死亡人數成長10%，交通部長王國材指出，1月至2月18日不同意酒駕者易科罰金達617人，他要對所有酒駕的渾蛋們說，再酒駕就會吃牢飯。

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富表示，在重要指標機老酒（機車、老人、酒駕）方面，機車事故件數31萬9371件、減1.6%，死亡1828人、增0.6%；高齡者事故件數7萬7945件、增1.78%，死亡1151人、減6.8%；酒駕事故件數8608件、減3.2%，造成死亡人數318人、增10%。另外，兒童及少年死亡人數去年101人增11人、成長12.2%，電動自行車事故死亡人數63人，增15人、成長31.3%

請繼續往下閱讀...

若以縣市來區分，去年事故死亡增加最多的縣市是新北34人，其次為台北25人、苗栗22人、宜蘭22人、國道18人、基隆6人、新竹縣4人、桃園2人；減少最多的為台中47人、台南22人、高雄17人、雲林及花蓮各13人。

對於事故改善、防範，吳木富說，將從執法、工程、教育、監理等方面著手，對於路口機車貪快、圖方便、工程設施不完善等風險，將強化路權觀念、加強執法強度、增設左轉車道；路口行人不走行穿線及車輛未停讓、視線阻擋方面，將強化停讓行人觀念、做行穿線退縮、加強執法等。酒駕防制方面，除加重罰則及易科罰金假釋條件從嚴，也會協助做酒癮治療，及各縣市提供酒後代駕服務。根據統計，今年截至2月23日止，全台已有108家酒後代駕者者，各縣市至少有1家，並提供3萬4657次服務。

王國材表示，去年雙北、苗栗、宜蘭大幅增加死亡人數中，主要還是以機車、高齡者為主，這將會是幾個縣市未來道安上的重點。另外，酒駕去年造成318人死亡，增29人為近5年最高，他要對所有酒駕的渾蛋們說，再酒駕就會讓你吃牢飯。

對於國道死亡增18人，王國材說，除加強繫安全帶的宣導，很多民眾在國道發生拋錨、小擦撞時，不知道該怎麼做，就被第2次車禍事故撞死，所以上週道安會報也討論相關SOP，未來會加強對民眾宣導，包含開啟警示燈、面向來車於車後方100公尺放故障標誌、透過1968 APP或撥110報案、若事故無人傷亡，拍照後就盡速移車至路肩等待，確保人員安全。

今年1月份縣市首長主持道安會議情況，屏東與台東縣長未主持，王國材表示，若道安成績好就不會多說，但每10萬人死亡中，第1名就是台東的26.7人，第2名是屏東縣25.9人，他還是要呼籲首長在公務繁忙之餘，也要多參加道安會議，針對所有傷亡原因，帶領縣市府團隊加以改善，畢竟生命無價請大家多重視。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法