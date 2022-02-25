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    春節春酒期間北市酒駕減4成 警今起4天強力執法

    北市警今日起全面加強查察取締酒駕違法行為。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警今日起全面加強查察取締酒駕違法行為。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/02/25 08:47

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警在春節連假和春酒期間強力取締酒駕，根據調查統計，自1月至2月18日止，取締酒駕594件，其中酒駕交通事故30件，與去年同期發生47件相較下降36%，展現酒駕執法成效。警方為因應228連續假期，將於今日起至28日連續四天，全面針對酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊重要道路加強執法，保護用路人的安全。

    北市警局表示，為防制酒駕交通事故，警方採取三階段防制酒駕作為「事前宣導、事中執法、事後溯源」，其中，最為重要者為，事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒的場所業者，有無共同善盡防制酒駕責任，是否有勸阻或提供代駕服務。

    同時，警方將督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客叫車、代客駕駛服務。

    警方表示，酒駕修法加重處罰規定於今年1月24日立法院三讀通過，包括延長酒駕累犯紀錄至10年，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，酒駕同車乘客連坐處分罰鍰提高至6000元至1萬5000元。

    此外，酒駕吊銷駕照重新考領時，應申請登記配備有酒精鎖裝置的車輛後，始發給駕照，若未配備有酒精鎖裝置的車輛，將處6萬元至12萬元罰鍰等規定。

    北市警局提醒民眾切勿以身試法，歡慶節日、聚會飲宴之時，酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，並要留意喝酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，以保障自身及他人安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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