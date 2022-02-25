黑幫與中毒梟合謀 北市刑大靖毒於國土之外破安毒逾七百公斤

北市警派重兵戒護查獲的大量安毒。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/25 10:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊宣佈破獲大宗的中、台毒梟國際公海接轉運走私高純度安非他命走私案，起獲33大袋650包總重約719公斤毒品，在宜蘭烏石港逮獲「寶旺二號」船主陳鼎旺和呂姓輪機長。

警方查出在台涉案幕後主嫌為竹聯幫平堂和靜安會成員，對方與中國大型毒梟合作，由中方負責自泰緬金三角購毒後，以大型船隻運毒至國際公海後，再由台灣的中型遠洋漁船前往交易和轉接應。兩嫌現潛藏中國。

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警方指出，這批市價逾二十億元的安非他命毒品一旦入台或轉運往他國，以每人施用1公克計算，估計到少可供約70萬人次施用，危害社會治安甚鉅。

美國緝毒署對於台灣近年屢屢查獲大量毒品案件至為重視，尤其此次警方追緝蒐證涉嫌船隻過程中取得有重要參考資訊價值，因此特別指派美國在台協會緝毒署聯絡官，月前與北市刑大和刑事局，協請我警方提供近年相關海上緝毒、涉案船隻經緯度等資訊，以便共同打擊來自中國和國際毒梟在公海公然販毒的不法行徑。

北市刑警察大隊是去年9月接獲線報，有幫派分子四處在各港口用鉅資招攬船東提供中大型遠洋漁船以更作為走私毒品之用，由於事涉海外靖毒，需要船隻衛星定位等相關技術和情報，警方同時協請海巡署艦隊分署第十二海巡隊共同偵辦。

警方鎖定宜蘭島石港的船東陳鼎旺（47歲），化身成遊客或釣客進行埋伏守候，發現陳嫌及隨行船員有多次入港紀錄，但均未捕有漁獲，明顯有違常理。經與經海巡人員分頭蒐證，漁船屢屢海上失去蹤跡，研判陳嫌應是利用漁船由宜蘭縣烏石漁港前往外海，與國外毒梟交易未果、未遇。

專案小組去年10月底見陳嫌僅帶同呂姓輪機長出海，認為可疑，在駐點港口守候下，11月1日中午發現陳嫌駕駛「珍寶二號」漁船入港，待船隻停靠碼頭安檢之際，警方立即登船查緝，在船艙夾板下的密封夾層內，發現居然使用FRP材質環氧樹脂氣味，企圖影響偵蒐犬搜查，最後仍是當場查扣安非他命33大袋650包，總毛重719.9公斤。查扣手機4支逮捕陳嫌等2人。

警訊中，綽號「石頭」的陳嫌供稱是收受五十萬元代價，依指示的時間地點和經緯度座標，到位在屏東方向的國際公海處，向一艘中國籍大型鐵殼船隻接近，先互閃燈號為暗號識別，他登船後拿出預藏的半張一百元新台幣，與對方持有的另半張作比對確認，才由對方將毒品搬運到他船艙。對方全程都是用問南話與他對談。

至於綽號「象神」呂嫌則推稱不知情，僅收受五萬元作為出海代價。全案於偵詢後將陳嫌等2人依違反毒品及懲治走私條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。目前並由北市刑大與刑事局國際科後續追查，並查緝涉案竹聯幫平堂和靜安會成員中。

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警方在宜蘭烏石港逮獲「寶旺二號」涉嫌走私毒品。（記者劉慶侯翻攝）

以茶葉包裝的安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝）

起獲33大袋650包總重約719公斤毒品，（記者劉慶侯翻攝）

警方破壞船艙查察毒品。（記者劉慶侯翻攝）

警方穿防護衣進入艙底查緝安毒。（記者劉慶侯翻攝）

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