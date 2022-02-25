媽媽抱4歲女兒陽台躲火警 多做一招成功保命

消防人員分享火場內有無關門的「色差照」，強調火場中關門的重要性，讓不少網友相當有感。（記者萬于甄翻攝）

2022/02/25 09:17

〔記者萬于甄／台南報導〕近期全台各地氣溫寒冷，許多民眾紛紛拿出電暖氣取暖，但使用時也務必「人離火熄」，台南永康23日發生一起住宅火警，疑似住家1樓電暖器使用不慎引燃沙發，當下41歲媽媽帶著4歲女兒躲在2樓陽台，且做了「關上陽台門窗」的動作，最後順利逃生。

南市消防局23日晚間獲報，永康四維街一住宅發生火警，1樓不斷竄出黑煙，附近鄰居報案時不知屋內是否有人，消防人員獲報趕抵現場，先佈水線灌救，此時，永康派出所員警徐瑞澤機警繞到住宅後方，並在2樓陽台發現一名41歲媽媽抱著4歲女兒正等待救援。

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當下，因屋內的黑煙不斷竄出，消防人員趕緊先請媽媽將陽台門關緊阻擋濃煙，同時架梯協助母女脫困，隨後消防人員替母女檢傷，兩人均未因吸入濃煙而嗆傷，成功逃生。

事後，消防人員在臉書分享一張火場內有無關門的「色差照」，讓不少網友相當有感，也驚呼「有沒有關門差好多」，更讓民眾深刻了解火場中關門的重要性。

第五救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，火場中關門的動作可有效阻隔濃煙，爭取更多的等待救援時間，同時避免因吸入大量濃煙而嗆傷，是遇上火警時保命的關鍵之一；近期因早晚溫差大，民眾在用火用電都需多加注意，也呼籲民眾住家安裝住警器，及早發現火災，就可及早逃生避難。

台南永康日前發生一起住宅火警，住家1樓電暖器疑使用不慎引燃沙發，當下41歲媽媽帶著4歲女兒躲在2樓陽台，且做了「關上陽台門窗」的動作，最後順利逃生。（民眾提供）

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