最動人身影！59歲孝子破門衝進火場 背出89歲哭泣老母
2022/02/24 00:30
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市康樂地區一棟老舊平房23日深夜10多點失火，火勢迅速全面燃燒，鄰戶89歲老婦受困，住在附近的59歲呂姓兒子接到老母求救電話，狂奔進入煙霧瀰漫的屋內，背出嚇哭的老母，直到脫困，他才自覺自己也差點沒呼吸。母子均送醫，所幸均無大礙。
火警發生在深夜10點多，當時警方正到康樂地區查訪一戶民宅，赫然發現屋內冒出濃煙，立即通報119，台東消防局派出消防車趕抵時，火勢已面燃燒。
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火場是老式磚造連棟瓦房，從邊間一棟燒起，濃煙向隔壁兩戶漫延，89歲老婦身處濃煙瀰漫的屋內，打電話向住在附近的兒子求救。
呂姓兒子聽到媽媽哀號，「我快沒有呼吸了！」他立即拔腿狂奔，5分鐘趕到，破門進入屋內，到處都是濃煙，他不斷喊媽媽，循著媽媽的回應聲找到人，背著老媽媽奪門而出，在小巷奔跑，89歲老媽媽一路驚嚇哭泣，連上了救護車送醫途中，情緒還很激動。
呂男從火場救出媽媽花了3分鐘，一心只想到救媽媽，完全沒意識到濃煙嗆人，背著老母親還能奔跑。母子脫困後，他整個人累噓倒坐地上，狠狠吸了好幾口氣，救護人員趕緊為他戴上氧氣罩。
消防人員在深夜11點多撲滅火勢，起火原因仍待警方及消防人員進一步調查。