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    首頁　>　社會

    電暖爐起火又誤逃入浴室 中輟少女錯失黃金逃生時機

    新北市蘆洲一處民宅，今天凌晨竄火，消防到場救出一名無呼吸心跳少女，到院救回一命，消防單位初判為天冷屋內放置電暖器，加上誤逃入浴室，造成少女遭遇火劫命危。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲一處民宅，今天凌晨竄火，消防到場救出一名無呼吸心跳少女，到院救回一命，消防單位初判為天冷屋內放置電暖器，加上誤逃入浴室，造成少女遭遇火劫命危。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/25 07:39

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區一處民宅今天凌晨竄火，屋內阿公及2名年齡較大的姊姊都逃出，但起火套房內的14歲中輟少女因一時緊張，竟錯誤逃入浴室內，導致吸入過多濃煙，獲救時失去生命徵象，消防員一路急救，到院救回一命；據了解，起火處有兩個暖爐，疑引燃雜物或老舊引發火勢，少女未及時逃生，加上誤逃入無法阻隔火煙的浴室釀成命危，起火原因仍待進一步調查。

    據了解，這起火警發生在今天凌晨3時許蘆洲區三民路26巷內一棟11樓大樓頂樓，消防人車5分鐘內趕到，雖在14分鐘內火勢熄滅，並在浴室救出OHCA的少女，但現場易燃物助燃，少女吸入過多濃煙，到院前無呼吸心跳，消防、醫護聯手，救回一命，但昏迷指數3，仍在加護病房急救，尚未脫離險境，現場燃燒面積約10平方公尺。

    據瞭解，中輟少女與兩名姊姊，阿公同住該處，起火前，少女肚子餓到廚房弄東西吃，進房不久，電暖器失火，據家人透露，當時只是竄出白煙，少女可即時滅火或逃出，未料反而逃入套房內浴室，吸入過多濃煙昏倒命危，不解其為何未跟家人一起逃出。

    由於新北市新店今天凌晨也因室內火源起火，釀成一名女國中生葬身火窟，新北市消防局第三大隊長黃弟勝呼籲，天冷使用電暖器，若年久未用，應檢查電線，年久就應汰換，避免高功率電器短路起火，另擺放處旁邊不要堆置衣物或可燃物，建議周遭兩公尺內淨空。

    此外，消防單位一再呼籲，浴室雖有水源，但因有排氣等管道，火煙極易竄入，不具防火時效，無法阻隔火煙，呼籲民眾遭遇火警，勿逃入浴室，應立即往外逃生，或緊閉處室內門板待援，增加獲救機會。

    新北市蘆洲一處民宅，今天凌晨竄火，消防到場救出一名無呼吸心跳少女，到院救回一命。（記者吳仁捷翻攝）消

    新北市蘆洲一處民宅，今天凌晨竄火，消防到場救出一名無呼吸心跳少女，到院救回一命。（記者吳仁捷翻攝）消

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