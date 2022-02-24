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    隋棠揭女童悲慘遭遇！惡姑丈性侵3未成年侄女 重判14年

    隋棠到屏東偏鄉國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，意外得知女童遭姑丈性侵，挺身揭發。（資料照，取自隋棠臉書）

    隋棠到屏東偏鄉國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，意外得知女童遭姑丈性侵，挺身揭發。（資料照，取自隋棠臉書）

    2022/02/24 23:22

    〔記者李立法／屏東報導〕藝人隋棠到屏東偏鄉國小演講，意外得知有女童遭親人性侵，發文揭露。檢警介入偵辦，將涉嫌性侵3名未成年侄女的惡姑丈起訴，屏東地院認為事證明確，依對未滿14歲女子犯強制猥褻及性交等罪，併處14年徒刑，可上訴。

    隋棠2020年間到屏東偏鄉國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，演講結束後，有個女童主動向隋棠告知，她曾經多次遭到姑丈性侵。隨棠在臉書揭露此事，引起關注，屏東縣政府當時認為，隋棠未經專業查證就公開PO文，將對孩子造成傷害，且與事實有落差，隋棠還一度為此與縣府隔空論戰，引發熱議。

    檢警介入偵辦發現，確有女童遭姑丈性侵情事，而且連女童的2個未成年姊姊也受害，惡姑丈與妻子照顧3名未成年侄女，多次刻意製造侄女獨處機會，分別在住處及工寮強制猥褻與性侵得逞。

    嫌犯辯稱是以金錢及贈送手機為交換條件，才分別與侄女發生性關係，並非性侵。屏東地院並不採信嫌犯說詞，法官詢問3名被害人，檢視醫院診斷報告等相關事證後，認為嫌犯對侄女強制猥褻及性交罪行成立，共7罪，合併應執行有期徒刑14年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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