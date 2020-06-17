發千字文回嗆屏縣府！隋棠：腦補女童「性侵」案情

藝人隋棠今晚在臉書發出千字文回嗆屏東縣政府。（圖取自隋棠臉書）

2020-06-17 21:56:04

〔即時新聞／綜合報導〕藝人隋棠現於屏東縣擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，隋棠15日在臉書提及一名小女孩「長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯」，縣府教育處針對該案「性侵害」案情做出回應，反被縣府糾正「不符事實」，隋棠今（17日）晚間表示，教育處「腦補」，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私。

對於藝人隋棠在臉書提及小女孩長年被叔姪侵犯一事，屏縣府教育處因頻接獲民眾電話，今天上午9點多先是發布一則「澄清有關藝人隋棠臉書發布學童遭性侵害事件」的新聞稿，指出該臉書內容經縣府查證後發現與事實不符，並強調未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對屏縣府的誤解；而小孩已經受到專業輔導與照顧。

請繼續往下閱讀...

屏縣府的說法引起廣大議論，有網友認為「縣府推卸責任」、也有網友覺得縣府不檢討自己，反而檢討說出來的人？今天下午4點半屏縣府又發了一封更正稿，內容指出，針對今天上午屏東縣政府教育處發出的新聞稿內容措辭不當，引發社會討論，縣長潘孟安已指示要求縣府局處立即檢討。

隋棠則於晚間再度po文表示，先前的文章早已清楚說明「為保護當事人，資料經過適當修改以避免被辨識」。整個文章的重點不在於事件本身或細節內容到底是什麼，而是希望能有更多人去關注兒童性侵害議題，才會有更多的力量去保護每一個小孩子。教育處「腦補」，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私。

隋棠臉書全文：

在星期一凌晨的那篇發文文末，我早已清楚說明「為保護當事人，資料經過適當修改以避免被辨識」，在一定要保護當事人的優先前提之下，整個文章的重點其實不在於事件本身或是細節內容到底是什麼，而是希望能有更多人去關注兒童性侵害議題，才會有更多的力量去保護每一個小孩子。

這一個簡單的初衷，在今天屏東縣政府教育處發出了聲明稿指責我：「隋棠說的不是事實、小孩其實是被性猥褻而不是性侵，且次數也不是數次」等等澄清言論下，受到了瓦解。

尤其，我從頭到尾沒有提到過我遇到的那位女孩是被「性侵」，我的用詞是「侵犯」。

但教育處經過腦補之後，除了為了要澄清，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私之外，也沒有意識到他們說我「沒有經過事實調查就發文」有多麼莫名。

我們和學校通報是為了即時啟動機制，但，事實調查不是舉發者的責任，何況是孩子主動告知，這任一公民都該關心並通報！

其實我和我的助手在學校能做的，僅僅只能到讓受害兒童信任我們、並願意讓我們聽見他們各自說不出口的傷痛，僅此而已。後續的部分，我們只能把每個鼓起勇氣發出了求救訊號的孩子們，緊緊的、緊緊的交到學校的師長手上，告知、並且信任學校會秉持一樣的心情，迅速積極的進行後續的相關通報措施。

說實話，自從我和助手雞婆自發辦了個「棠棠姐姐的朵朵信箱」來無償服務各學校後，我們心裡最大的遺憾，永遠脫離不了要如何在顧及個案通報隱私的前提下，確保這些孩子有實際被進行了通報？又，在孩子被通報確認後，政府的處理方式是否有足夠的配套措施，來讓這些孩子真真切切的遠離傷害？屬於這一個一個受害孩子們混沌未明的將來，我們幾乎不會有答案。

另外想提的是，這幾天有數個政府單位到處的詢問個案訊息，也讓我們認真思考，所謂完整的通報網絡系統，它實際的樣貌是什麼？相關單位間的連結、透明度、及彼此能知悉的程度是否出現了模糊地帶？政府單位的網絡連結應該都是清晰並通暢的，而非在事件真的發生後，多頭馬車的放錯焦點，打著想要確保當事人安全的名義來掩飾對這些數字及事件的訝異慌張，更造成了許多學校的壓力，以致有些我們還未完成的學校為了避開壓力，只能選擇暫時放棄我們、放棄了學生的利益，真的好遺憾。

寫此文章的同時，接收到了縣府已重新修正聲明稿內容的消息。

很感謝之餘，也希望政府能瞭解，那份沒有經過完整思考並嚴謹看待的聲明稿，有著舉足輕重的影響力。因它可能會去動搖了默默在每個城市努力關懷孩子的講師們的心意，或澆熄那些積極為學生爭取更多資源的學校師長的熱血。

無論如何，感謝有很多朋友、警政單位、檢調單位的正面支持，並願意理解、還有清楚看到事情的本質樣貌。

領我進入兒童性侵防治領域的老師，曾對我說：「在受害孩子面前，比起空有技巧而無心，有心才最重要。不要因為不是專業社工而小看自己，心會帶著妳走的。」

期許每個想保護孩子的同伴，我們就繼續跟著自己的心吧！

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法