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    「卡神」楊蕙如帶風向辱大阪辦事處 判5月定讞

    關西機場事件，「卡神」之稱的楊蕙如（中）被依刑法「侮辱公務員執行之職務罪」判刑5月，可易科罰金15萬元定讞。（資料照）

    關西機場事件，「卡神」之稱的楊蕙如（中）被依刑法「侮辱公務員執行之職務罪」判刑5月，可易科罰金15萬元定讞。（資料照）

    2022/02/24 17:06

    〔記者楊國文／台北報導〕3年多前「關西機場事件」，有「卡神」之稱的楊蕙如與男子蔡福明被控指揮網軍帶風向，於網路侮辱外交部大阪辦事處「爛就是爛」等語，台北地院認為楊蕙如是出資業主、蔡福明負責招攬網軍帶風向，2人均涉嫌侮辱公署罪與「侮辱公務員執行之職務罪」，依想像競合關係，以侮辱公署罪將2人各判刑6月，可易科罰金，楊女2人不服上訴，高等法院認為，侮辱公署罪已修法刪除生效，今依刑法「侮辱公務員執行之職務罪」各判刑5月，均可易科罰金15萬元定讞。

    此案源於，2018年9月4日強烈颱風「燕子」登陸日本，並在日本大阪一帶造成嚴重災情，大阪關西機場因淹大水而關閉，致交通受到影響，造成數千名旅客受困，引起議論，被媒體稱為「關西機場事件」。

    同年9月6日，網路傳出台灣旅客靠中國駐日使館派車接應才從機場脫困的假消息，引發網路論戰，楊蕙如指示網軍蔡福明（網路化名idcc）等下線在網路發文、推噓文帶風向，辱罵我國駐大阪經濟文化辦事處與官員「爛就是爛」、「爛到不行」、「垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等文字，台北地檢署偵查後，將楊蕙如、蔡福明2人起訴。

    台北地院審理認為，蔡福明的發文內容並非在評論大阪空港疏散事件，而是在謾罵侮辱大阪辦事處與人員，踰越言論自由保障的界線，有侮辱犯意。

    至於楊蕙如，法官認定她指示蔡福明招攬1、20名網軍，指揮網軍在PTT的特定文章推文或噓文，並透過蔡男轉發酬勞給網軍，認定楊蕙如、蔡福明是共犯。

    北院審理認定，楊蕙如、蔡福明2人藐視公權力的正當執行，損害公權力的尊嚴，但犯後否認犯行，態度不佳，均涉嫌刑法侮辱公署、侮辱公務員執行之職務罪等2罪，依想像競合關係，以侮辱公署罪將2人各判刑6月，可易科罰金18萬元。2人不服，上訴高等法院。

    高院審理認為楊、蔡2人公然以「爛就是爛」、「爛到不行」、「垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等文字，辱罵大阪代表處官員，是對依法執行職務的尊嚴加以侮辱，且手段已踰越善意合理評論或言論自由的界限，具有可罰性，因此構成刑法第140條第1項「侮辱公務員執行之職務罪」，至於一審認定2人觸犯侮辱公務員罪，已刪除生效，今判2人各5月，均可易科罰金15萬元定讞。

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