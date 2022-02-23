不滿老公偷吃年輕「小三」 人妻潑松香水洩憤不起訴

徐姓人妻懷疑先生偷吃，跑到張姓「小三」住處外潑松香水洩憤。檢方調查後，無法證明徐婦所潑灑的液體為可燃物，處分她不起訴。 （記者林嘉東攝）

2022/02/23 19:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕徐姓人妻懷疑先生偷吃，跑到張姓「小三」住處外潑松香水洩憤，嚇得張女以為遭人潑汽油趕緊報警；但徐女落網後卻辯稱，她當時是潑松香水，也沒帶打火機，只是想嚇嚇張女；檢方調查後，無法證明徐婦所潑灑的液體為可燃物，作出不起訴處分。

處分書指出，已婚徐姓婦人懷疑張姓女子與先生有染，去年8月某日午間，跑到張女住處外，潑灑刺鼻味的液體，嚇得張女以為被人潑灑汽油，趕緊報案。

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警方獲報趕抵時，未見潑灑之人；經調閱監視器查出是徐婦所為，循線找到她時，徐婦稱她潑的不是汽油，而是松香水，數量約300CC，還說她當時並沒有帶打火機，只是想嚇嚇她；警訊後，仍將徐婦依預備放火罪嫌送辦。

檢方調查時，徐婦稱她有幻覺，總覺得有人要害她，才會去潑灑松香水嚇嚇對方。

此外，事發當時，警方有採集張女門前的不明液體，經送刑事局鑑定後，未能驗出汽油等常見油品成分，因此無法證明徐婦所潑灑的液體為可燃物。

加上徐婦潑灑時，警方並未當場逮到徐婦，循線找到徐婦後，也未在徐婦身上找到打火機，因此無法確認徐婦是否有帶點火工具，且經檢方調查，徐婦前年確實曾因患有妄想型思覺失調症住院治療過。

檢方因此認為，徐婦潑灑的液體雖有刺鼻氣味，但並不是可燃物，徐可能為妄想犯，其行為並無任何致生公共危險之虞，此外也查無徐婦犯罪證據，因此處分她不起訴。

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