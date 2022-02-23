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    華山分屍殺人魔保住一命 38名死囚全聲請釋憲、無法槍決

    華山分屍殺人范陳伯謙逃死確定。（資料照）

    華山分屍殺人范陳伯謙逃死確定。（資料照）

    2022/02/23 18:15

    〔記者吳政峰／台北報導〕華山分屍殺人魔陳伯謙姦殺並肢解高姓女子，還割下其性器官保存觀賞，卻因自首而無法判死，最高法院23日維持無期徒刑確定，保住一命。法務部長蔡清祥23日表示，我國目前仍有死刑，惟38名死囚均聲請大法官釋憲，處於救濟狀態，依法無法立即槍決。

    蔡清祥23日被問到我國死刑狀況時指出，我國現行制度仍有死刑，若走完所有的法律程序，會審慎執行，惟現有的38名死囚全部聲請大法官釋憲，部分另聲請非常上訴及再審，處於救濟程序中，無法槍決，法務部是執行法律的單位，必須按照法律程序進行。

    蔡清祥解釋，死囚的法律作業程序走完，沒有處於任何救濟狀態中，送到法務部，他才能簽核並執行。

    蔡清祥強調，除了釋憲、非常上訴、再審以外，還要看看死囚有沒有兩公約禁止執行死刑的狀況，例如：精神障礙或懷孕，另得看看他有無獲得特赦等事由。

    他說明，目前仍有死刑，法務部必須依法執行，如果所有救濟程序或考量因子都審酌過，認無不執行死刑的必要，就會送到法務部長這邊簽核執行。

    至於陳伯謙逃死確定，蔡清祥回應，法院要不要判死，是法官依職權對個案所做的決定，他尊重審判獨立。

    近期接受槍決的死囚，是燒死6人的翁仁賢，法務部審查他已無任何救濟，2020年4月1日執行槍決。

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