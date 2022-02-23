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    首頁　>　社會

    疑女友結新歡 男友涉悶死女友後輕生獲救

    張男疑似醋桶打翻殺死女友後自盡未果。（記者徐聖倫翻攝）

    張男疑似醋桶打翻殺死女友後自盡未果。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/02/23 12:00

    〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲張姓男子與28歲黃姓女友感情不睦，張男懷疑女友有新歡，上月協議分手，但兩人藕斷絲連仍同居於新北市板橋。昨晚間張男返家後疑似氣不過，徒手持枕頭將女友悶死，接著再持刀自捅胸部，深及肺臟，經送醫黃女不治身亡，張男則經手術撿回一命，警方目前朝殺人罪嫌偵辦。

    據了解，張男平時為健身教練，與黃姓女友為同事關係，兩人交往約8、9個月，同居在新北市板橋區金門街某社區。據悉，張男上月懷疑女友另結新歡，雙方幾經爭吵最終分手，但兩人仍持續同居。

    張男昨晚間7時許返家，疑似心裡仍然介意黃女另結新歡，趁女友不注意持枕頭強壓其面部將她悶死，接著打電話給兩名友人透露輕生念頭，友人趕緊報警並結伴前往張男住處。友人趕抵時，張男門半開並持50公分大砍刀架著自己脖子向其表示「幫我照顧媽媽，也幫我處理後續的事。」此舉嚇壞友人，接著張男就拒不開門。

    警消趕抵，張男仍拒不開門，於是警消從後門破門，入內後就看到張男倒臥床上，左胸有兩處清晰刀傷，黃女則枕在張男臂彎，早已斷了氣。警消將兩人送醫，黃女經急救不治，張男則經手術撿回一命，目前已轉往加護病觀察。

    警方調查，鄰居表示這對情侶平時沒有異狀，怎料回發生這種憾事，黃女父親前往警局製作筆錄則悲痛表示，悉知女兒有男友，也知道是同事，但不了解他們的交往情況。警方說，將待張男後續休養後再行筆錄製作，使得釐清案情，全案將朝殺人罪嫌偵辦。

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    監視器拍下張男晚間7時許返回租屋處身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下張男晚間7時許返回租屋處身影。（記者徐聖倫翻攝）

    張男持50公分砍刀自殺未果。（記者徐聖倫翻攝）

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