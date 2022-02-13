疑與妻感情不睦 25歲軍人疑殺死2幼子後輕生急救中

2022/02/13 09:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區發生人倫悲劇！25歲職業軍人蕭男疑與妻子感情不睦，今天凌晨到妻子的住家，殺死兩名年幼兒子後，畏罪從頂樓跳樓輕生，目前被送往中國醫藥大學急救中，兩名3歲及5歲的男童則沒有生命跡象，警方表示，因當時沒有其他人在場，兩名男童是否為蕭男殺害，目前已由檢察官揮偵辦中，偵查不公開。

據了解，這名男子疑因與妻子感情不睦，今天凌晨至妻子位於台中市潭子區的公寓大樓住家，將兩名3歲及5歲的兒子殺害，並隨後今天凌晨兩點從大樓的頂樓跳樓輕生，目前被送往醫院治療中，但警方對此不願多說明，僅表示，案發當時現場並沒有其他人，不知兩名男童是誰所殺害，「只是單純的自殺案件」，目前已由檢察官指揮偵辦中。

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疑殺害2名幼子的男子為25歲蕭姓男子，為職業軍人，目前在空軍第三聯隊擔任上兵職務。第三聯隊政戰主任廖伯文表示，蕭男在工作表現正常，但與妻子感情發生問題，軍方也介入進行心理輔導，不料竟想不開輕生，至於其是否涉及殺害小孩，目前警方及檢察官已介入調查中。（09:34更新）

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