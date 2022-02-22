罕見！小黃司機載客繞路多收30元爆糾紛 警比對路線「多8分鐘」開罰

台中市賴姓市民18日酒後搭計程車返家，發現司機疑趁他酒醉繞路。示意圖，與本文無關。（翻攝Google Map、資料照，本報合成）

2022/02/22 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕零容忍，民眾酒後搭小黃機率大增，但運將故意繞路多跳表，你知道該如何因應自保嗎？

台中市賴姓市民18日酒後搭計程車返家，發現司機疑趁他酒醉繞路，爆發口角後請警方主持公道，但因雙方各執一詞，警方請司機調出行車記錄器，經檢視比對網路地圖路線資訊後，顯示司機行車路線比賴男要求張行駛的路線多出8分鐘，車資也多出30元，依違反「道路交通管理處罰條例」開出這張罕見的罰單，最高可罰1200元。

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台中市第五分局北屯所當天凌晨近2時許獲報，北屯區軍功路與軍福十八路口有糾紛案件，員警秦庭裕、洪玫君到場了解原委，57歲賴男表示，稍早在中清路與環中路口搭乘計程車，請62歲張姓司機載他前往北屯區軍功路與軍福十八路口，上車時要求張走台74線快速道路，張允諾。

只是張口頭上雖應允，但並未照賴男要求自中清交流道上快速道路，賴男按捺心中不快，先口頭告知張要求走台74線快速道路較節省時間，提醒後改自崇德交流道上快速道路，賴男心想後續應該下松竹交流道，右轉松竹路後接軍功路即可，應無問題。

不料張上崇德交流道後，卻又於1公里後的潭子交流道便下快速道路，改走平面道路中山路（後左轉松竹路再接軍功路），抵達目的地後賴男認為張刻意繞路無法接受，雙方車上爆發口角衝突才驚動警方到場處理。

警方初步了解後，會同雙方檢視計程車行車紀錄器並以網路地圖輔助，網路地圖顯示張姓司機行走路線足足比賴男指定路線多出8分鐘，認定確實有繞路情事，依規定祭出罰單，最後賴男也支付了310元車資。

第五警分局表示，依道路交通管理處罰條例第38條第2項，計程車駕駛人，故意繞道行駛者，處600元以上1200元以下罰鍰，呼籲計程車駕駛勿任意繞路並應與乘客確實溝通，避免爭議。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賴男向警方投訴小黃司機刻意繞路。（警方提供）（記者許國楨攝）

網路地圖顯示計程車行走路線足足比賴男指定路線多出8分鐘，認定繞路依規祭出罰單。（警方提供）

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