漁網屢被絞壞怒擋中油三接工作船 4漁民獲判無罪

不滿中油三接工作船屢屢絞壞漁民漁網，桃園區漁會2020年4月17日即曾發動漁船包圍工作船，豈料，後續又因工作船靠作業區太近引爆漁民怒火。（桃園區漁會提供）

2022/02/22 15:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣中油公司天然氣第三接收站工程，過去屢傳工作船絞壞網具事件，2020年4月29日漁民又因工作船太靠近作業海域，發動漁船阻擋通行，事後有4名船長及船員被依強制罪起訴，案經桃園地院審理全案逆轉，桃園地院法官認為工作船未依規定行駛在離岸5公里外，漁民是為表達「不要影響漁民捕魚權利」，屬於象徵性言論，應受言論自由保障，且工作船仍可繞海離開，難認有實質違法性，諭知4人無罪。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，對於判決結果感到欣慰，如果判決有罪，恐造成漁民「寒蟬效應」、不敢爭取權益；而漁會後續有再與中油協調，漁民與工作船衝突已減少很多。

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2020年4月29日上午10點36分，工作船「東彥1號」因行駛在漁民作業海域，被漁民發動漁船阻擋通行，其中，64歲蔡姓船長駕駛漁船至距離工作船僅35公尺處，由53歲何姓妻子施放漁網阻擋工作船，另67歲李姓船員、64歲王姓船長等人，分別將船隻開到工作船附近，以船拖帶旗桿、施放漁網等方式阻礙工作船通行，4人都被海巡署函送法辦並被依強制罪起訴，4人均否認有強制犯意。

法官傳訊工作船人員證稱「公司有交代，如看到下網或是漁船在趕就要繞道，不要離岸太近」；漁會人員則稱，與中油協調工作船應離岸5公里，當天工作船未依規定航行；法官從證詞及相關卷證認為，工作船確實違反離岸5公里規定，漁民前往阻擋是為表達「不要影響漁民捕魚權利」，且事涉廣大漁民權益，屬於象徵性言論，應受言論自由保障，工作船仍可繞海離開，難認有實質違法性，諭知4人無罪。

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