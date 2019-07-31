中油三接沒溝通就復工？ 中壢區漁會嗆擴大抗爭

2019-07-31 16:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕中壢區漁會上週二集結165艘船筏，遶行觀音、新屋外海，抗議中油公司未談妥闢建第三天然氣接收站的補償金就動工，漁民強烈反彈逼退工作船，相關工程暫時停擺，不料事隔一週，中油故態復萌派船施工，再度惹毛討海人，中壢區漁會向中油喊話，要求盡快協商、擬定補償方案，否則將擴大抗爭，把三接站趕出專用漁權海域。

中油：工作船僅例行調查 非動工

中油代表回應，近期派工作船僅是例行性調查工作，評估當地的環境、生態等，為搭建海上棧橋蒐集數據，並非外傳的「未溝通就動工」，承攬廠商泛亞、皇昌、國際衛浚已組成談判小組，下週一前會與漁會聯繫，在合理的訴求範圍內達成共識，盼未來能和平共處；市府則說，農業局會持續關注漁獲量變化、維護漁民權益，並協助協商進行。

「中油若一意孤行，漁民不會善罷甘休！」漁會總幹事黃德汶說，前天又見工作船行經觀音外海，漏夜置放鐵架，漁民聞訊氣炸，組成小組輪班監看，不讓中油有偷施工的機會。

漁會說，三接站工期長達6年，其中填海造陸、闢建碼頭等工事，勢必會影響漁民生計、沿海生態，按漁業法專用漁業權規範，中油須補償漁民。

地方希望中油比照設置風力發電機組補償金，每艘船每年補償4萬元，中油代表卻不斷強調，漁業權撤銷補償早在2001年達成協議，並給付補償費用，眼下的「施工補償」只能補助每艘1萬元，雙方條件差距近千萬元，協商6次均破局，造成漁民強烈反彈。

立法委員吳志揚也聲援漁民，批評中油不該把責任丟給承包商、躲在幕後，近期他會在立院提出相關議題質詢，要求中油正視問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法