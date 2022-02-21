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    女傷人賠償匯款加註「國軍之恥」 少校火大求償獲判賠1萬

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/21 18:26

    〔記者王定傳／新北報導〕前年間，潘姓女子在陳姓女性朋友陪同下至曾姓軍官前男友住處收拾物品，卻發生爭執，陳女拿辣椒水噴灑曾男臉部被判拘20日，她上訴後同意賠償，之後分3次匯款，其中2次竟是「4444」元，並於無摺存款單備註欄留字：「萬惡淫為首、國軍之恥也」而被告；新北地院板橋簡易庭法官判定已侵害名譽權，判賠1萬元。

    這起傷害案件發生於前年6月7日上午6時許，陳女陪同潘女前往曾男位於宜蘭縣住處，欲在收拾個人物品時發生爭執，陳女拿辣椒水噴灑曾男臉部，曾男則推倒潘女，鬧上法院；陳女辯稱「因為看見曾男有言語暴力，作勢面目猙獰，才正當防衛」，宜蘭地院簡易庭法官不採信，依傷害罪判拘20日。

    上訴後，陳女以15000元達成調解，當庭先給5000元，餘款分3次匯款，第一筆金額是「1112」元，之後2筆竟是「4444」元，並於無摺存款單備註欄留字「萬惡淫為首、國軍之恥也」。

    曾男赴郵局補登存簿發現此事，宜蘭地院合議庭則以雙方已和解改判陳女拘役15日，但因為她記載不雅字眼，因此不給緩刑。

    曾男事後詢問郵局，若要刪除該字眼，須匯款人至郵局提出申請，否則，留言必一輩子留存於存簿交易明細欄位；他認為自己曾任飛行官、作戰官，官拜陸戰隊少校退伍，「榮譽」是職業軍人第一生命，對方卻以匯款金額詛咒，加註不雅字眼侮辱，求償41萬餘元。

    陳女則辯稱，「萬惡淫為首」是指「一切罪惡，應當以『過分、不節制』為首要大惡」；「國軍之恥也」則是指曾男身為職業軍人，卻利用軍隊培養的體能過分傷害女性，文字描述卻未偏離事實。

    板橋簡易庭法官則認為，郵局內承辦、經辦人員等接觸該存款明細事項時，都可以看到這些文字，已侵害名譽權；至於曾男被控推倒潘女導致受傷部分，他雖堅稱正當防衛，宜蘭地院不採信，今年1月間也依傷害罪判拘20日。

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