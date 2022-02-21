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    首頁　>　社會

    我把媽媽殺死了！疑不堪長照壓力 男子拿枕頭悶死久病臥床母

    2022/02/21 17:28

    首次上稿 16:40
    更新時間 17:28

    〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕「我把媽媽殺死了！」桃園市楊梅區42歲陳姓男子與65歲媽媽相依為命，因陳母久病長期臥床，疑似不堪長期照顧及失業的經濟壓力，19日上午涉嫌殺害母親後，打電話告知舅舅。

    警方調查，陳姓男子與媽媽住在楊梅區一處公寓5樓，爸爸早逝，留下母子倆相依為命，後因陳母久病長期臥床，陳男辭掉工作專心照顧，卻要負擔長期照顧及失業經濟壓力。

    陳男19日早上10點多在住處房間內，持枕頭悶死媽媽，在媽媽沒了呼吸心跳後，打給舅舅說，舅舅趕緊向警方報案，楊梅警分局、草湳派出所趕抵，陳母經送醫搶救仍不治，警方封鎖現場採證並將陳男帶回偵訊。

    陳男被逮時眼神渙散、言語不清，疑似有酒醉情形，頭部有疑似自戕傷口，據桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心調查，陳男沒有身心障礙等手冊，過去亦無任何家暴通報紀錄。

    「陳家家中經濟很不好！」據鄰里透露，陳男是家中獨子、至今未婚，原本有工作但後來沒了，專心在家照顧臥床母，長期下來似乎出現憂鬱傾向，家中靠媽媽每月勞保年金等及爸爸留下的榮民退休俸度日，生活及醫療費用不敷使用，陳母南部娘家會定期幫忙，陳男舅舅都會北上探視，最近因桃園疫情嚴重沒來，舅舅感嘆「沒想到發生憾事」。

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