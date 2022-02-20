為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    窗外有藍天！ 全國收容人書法比賽優選作品南投展出

    南投縣文化局舉辦「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出35件得獎作品。（南投縣政府提供）

    南投縣文化局舉辦「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出35件得獎作品。（南投縣政府提供）

    2022/02/20 10:37

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局日月展覽室，即日起舉辦「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出來自全國20多個矯正機關收容人，在當場書寫的嚴格比賽中，經評審評比後脫穎而出的35件優勝得獎作品，南投縣副縣長陳正昇表示，這些優勝作品蒼勁有力、字體多樣，頗具水準，值得一看，展期至3月2日止。

    全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展，19日下午在南投縣文化局日月展覽室舉行開幕式，前法務部長、臺灣法學領航協會理事長曾勇夫、前法務部廉政署署長朱坤茂、書畫名家李轂摩大師、南投縣書法協會理事長劉志欣等人均出席，榮獲團體組冠軍的台中監獄書法指導老師周良敦也到場分享多年指導經驗。

    曾勇夫表示，人格品德教育，是矯正教育重要一環，倡導藝術文化走入矯正機關，使收容同學能脫胎換骨，具相當重要的意義」。尤其學習書法，首先要眼到讀帖，其次手到臨帖，而讀帖與臨帖，能接觸名帖經典裡所描述的教人深明事理、知恥知病、與人和諧相處的道理，此為心動，如此日日與之眼看、手到、心動，人格的養成自然深受影響，藉此讓收容人從精神面改變心性、氣質，達成「脫胎換骨、浴火重生」的境界，因而願改過遷善、重新做人。

    南投縣副縣長陳正昇也指出，透過學習書法可以砥礪心性，書寫內容都是勵志詩詞名句，對於收容人品格、氣質能收潛移默化功效，相當有意義，值得多加推廣。

    全國收容人書法比賽優選作品展，展出35件得獎作品。（南投縣文化局提供）

    全國收容人書法比賽優選作品展，展出35件得獎作品。（南投縣文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投看守所牆壁畫成可愛海底世界 收容人阿悟：望自己早日重獲自由
    2022/02/09 13:34

    南投看守所牆壁畫成可愛海底世界 收容人阿悟：望自己早日重獲自由
    「將軍書法家」寫戰地春聯 鄭有諒筆下有金門戰鬥精神
    2022/01/22 23:11

    「將軍書法家」寫戰地春聯 鄭有諒筆下有金門戰鬥精神

    皇苑感謝30 美術館再創下一個里程碑
    監獄也要透明監督 司改會、立委提建言保障收容人權益
    2022/01/19 15:23

    監獄也要透明監督 司改會、立委提建言保障收容人權益
    泰源技訓所覓尋跨域協作力量 安置重病無法自理生活年邁收容人
    2022/01/09 13:11

    泰源技訓所覓尋跨域協作力量 安置重病無法自理生活年邁收容人

    日本老藥廠 靠「吃糖減肥」翻身！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播