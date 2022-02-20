窗外有藍天！ 全國收容人書法比賽優選作品南投展出

南投縣文化局舉辦「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出35件得獎作品。（南投縣政府提供）

2022/02/20 10:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局日月展覽室，即日起舉辦「窗外有藍天-全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展」，展出來自全國20多個矯正機關收容人，在當場書寫的嚴格比賽中，經評審評比後脫穎而出的35件優勝得獎作品，南投縣副縣長陳正昇表示，這些優勝作品蒼勁有力、字體多樣，頗具水準，值得一看，展期至3月2日止。

全國矯正機關收容人書法比賽優選作品展，19日下午在南投縣文化局日月展覽室舉行開幕式，前法務部長、臺灣法學領航協會理事長曾勇夫、前法務部廉政署署長朱坤茂、書畫名家李轂摩大師、南投縣書法協會理事長劉志欣等人均出席，榮獲團體組冠軍的台中監獄書法指導老師周良敦也到場分享多年指導經驗。

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曾勇夫表示，人格品德教育，是矯正教育重要一環，倡導藝術文化走入矯正機關，使收容同學能脫胎換骨，具相當重要的意義」。尤其學習書法，首先要眼到讀帖，其次手到臨帖，而讀帖與臨帖，能接觸名帖經典裡所描述的教人深明事理、知恥知病、與人和諧相處的道理，此為心動，如此日日與之眼看、手到、心動，人格的養成自然深受影響，藉此讓收容人從精神面改變心性、氣質，達成「脫胎換骨、浴火重生」的境界，因而願改過遷善、重新做人。

南投縣副縣長陳正昇也指出，透過學習書法可以砥礪心性，書寫內容都是勵志詩詞名句，對於收容人品格、氣質能收潛移默化功效，相當有意義，值得多加推廣。

全國收容人書法比賽優選作品展，展出35件得獎作品。（南投縣文化局提供）

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