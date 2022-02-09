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    南投看守所牆壁畫成可愛海底世界 收容人阿悟：望自己早日重獲自由

    身世坎坷的阿悟，因加入詐騙集團而被判刑，在南投看守所的3樓白牆畫出可愛的海底世界。（南投看守所提供）

    身世坎坷的阿悟，因加入詐騙集團而被判刑，在南投看守所的3樓白牆畫出可愛的海底世界。（南投看守所提供）

    2022/02/09 13:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投看守所新年色彩繽紛，冰冷白色牆壁變成可愛的海底世界，這些壁畫全部出自收容人「阿悟」（化名）之手，阿悟高一就輟學賺錢，因為想發財而被遊說加入詐騙集團，才做2個月就退出，但後來集團被警方破獲，他也被判刑，喜歡畫畫的他，把心中的美麗世界畫在看守所的牆壁，也希望自己早日重獲自由。

    法務部矯正署南投看守所今年春節特別喜氣，因為收容人把所內布置得色彩繽紛，讓無法返家過年的收容人，也能有過年的氣氛。其中最受矚目的是3樓的白色牆壁，用彩筆畫成熱鬧的海底世界，海底生物生氣盎然，模樣可愛，而讓白牆變成可愛海底世界的人，是因為詐欺案入獄的年輕人「阿悟」。

    南投看守所表示，阿悟5歲父母離異，媽媽帶著4個小孩，必須打3份工才能養活孩子，阿悟心疼媽媽，高一就輟學去賺錢，年紀小又無一技之長，阿悟曾迷失自己，販賣K他命賺錢因而觸法，被判易科罰金。

    阿悟後來找到方向，開檳榔攤並兼作網購，生意還算穩定，但是因為想發財，被朋友遊說加入詐騙集團，他主要是扮演假檢察官，這份工作讓他良心不安，2個月就退出，但是後來該集團被警方破獲，警方查出成員中有他，傳喚他到案說明，他坦承參與，也供出相關細節。

    看守所人員說，阿悟被判刑後到南投看守所執刑，失去自由後才知自由的可貴，在所內表現良好，並自告奮勇畫3樓長長的白牆，而沒有學過繪畫的他，以幾天時間畫出心中的海底世界，畫中的世界充滿天真的童趣，也透露他渴望自由的心情。

    南投看守所3樓兩側白牆都變成色彩繽紛的海底世界。（南投看守所提供）

    南投看守所3樓兩側白牆都變成色彩繽紛的海底世界。（南投看守所提供）

    阿悟的海底生物看起來天真可愛。（南投看守所提供）

    阿悟的海底生物看起來天真可愛。（南投看守所提供）

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