女師與人夫婚外情 元配私訊「如果有一天我教到你小孩...」反挨告

蔡姓女師質疑黃姓女老師介入她與丈夫婚姻，連傳私訊「要讓你們兩人都沒有工作」、「如果有一天我教到你小孩...」等訊息，被黃女反控恐嚇危安罪，桃園地檢署檢察官近日將蔡女起訴。 （記者鄭淑婷攝）

2022/02/18 14:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在嘉義縣擔任教職的38歲蔡姓女師，曾控訴已婚黃姓女老師介入她與同為教職的張姓丈夫婚姻，鬧上法院後黃女判賠元配35萬元，全案上訴中；蔡女在質問黃女為何介入他人婚姻時，曾不斷私訊「要讓你們兩人都沒有工作」、「如果有一天我教到你小孩，如果有一天你必須來跟我開班親會，我想一定很精彩」等訊息，被黃女反控恐嚇危安罪，桃園地檢署檢察官近日將蔡女起訴。

蔡女發現張姓丈夫與黃姓女老師有染，2019年6月到2020年4月間，多次在桃園市住處以通訊軟體私訊黃女及黃女丈夫，提及「我覺得讀一下對事情比較有幫助，不然貼成公開訊息呢」、「我的政治勢力可以自由進出縣長、處長室...」、「要讓你們兩人都沒有工作」、「讓你的小孩每天活在恐懼的陰影」、「如果有一天我教到你小孩，如果有一天你必須來跟我開班親會，我想一定很精彩」等內容。

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黃女擔心自己及家人真的受害，蒐證對蔡女提告；蔡女則否認有恐嚇犯意，辯稱只是希望黃女出面解決問題。

起訴指出，從簡訊內容來看，蔡女多次以要將黃女的不正當男女關係告知其丈夫、將擔任黃女子女教師而施加不當教育手段等言論恐嚇黃女，內容並非單純希望黃女出面，認為蔡女辯解不足採信，應是為了恐嚇而發送的訊息，近日偵結將她起訴。

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