松菸槍擊案外案 松聯「華哥」涉恐嚇富邦被訴

2019-08-02 14:24

〔記者黃捷／台北報導〕松菸文創大樓從去年11月起至去年2月間發生3波槍擊案，瀚亞建築師事務所前年12月也遭開槍，外界點名指使者是松聯「華哥」李榮華，但因沒有足夠證據，台北地檢署今依罪嫌不足處分不起訴，但檢察官另查出華哥與2名小弟在槍擊案發生之前，為了搶包工程曾打電話恐嚇建商，另依恐嚇危安、恐嚇得利未遂起訴3人。

松菸文創大樓分別於前年11月1日、去年1月19日與2月27日3度遭人開槍示威，前年12月25日位於松山區的瀚亞建築師事務所也遭槍擊，檢警循線逮獲槍手及幕後主使者魏文波等人，檢察官偵結後共分兩波起訴。

由於外界傳聞華哥才是真正的主謀，目的是要奪取土方工程，警方也一併將他移送法辦，但因沒有證據能證明槍擊案是華哥策畫或指使，此部分檢察官只能處分不起訴。

不過，檢察官在調查華哥時發現，他的郭姓、侯姓2名小弟，曾在槍擊案發生之前打電話給富邦，要求「工程要給華哥包」，但富邦並未照做，隨後就發生首波槍擊威嚇。

富邦事後又接到郭、侯電話，告知「你們的問題只有華哥能解決」，但仍沒有下文，建築師事務所才又被開槍。

檢察官調查後認定，3人為了土方利益打電話施壓富邦，涉犯恐嚇危安、恐嚇得利未遂罪嫌，今偵結將3人起訴。

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