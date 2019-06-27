威脅散佈同學裸照 學生父母判賠65萬元

2019-06-27 16:03

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，某國中學生阿強約女同學小美（均為化名）到住處，卻未經同意偷拍小美裸照，後來因不滿小美與其他男同學互動，竟傳訊威脅散佈裸照，還恫稱：「我覺得把別人逼到生不如死很好玩」等語，新北地院審理後判阿強及其父母賠償65萬元，可上訴。

據查，2016年間，阿強趁小美未穿著上衣及內褲，躺阿強床上之際，擅自以手機偷拍小美胸部、下體等身體隱私部位照片。

前年3月，阿強因不滿小美與其他男同學互動，透過LINE傳恫嚇訊息：「我喜歡控制人」、「我覺得把別人逼到生不如死很好玩」、「當我下定決心也逼死的人只要她們痛苦基本上都挺開心的」，要求小美聽命封鎖同學，否則將散佈裸照，甚至佯稱握有照片17張、影片12段。

後來有其他同學得知此事質問，阿強惱羞成怒辱罵小美三字經，還恫稱：「我沒PO出來我輸妳」、「我給你10分鐘擺平，沒有影片就出去」、「我可以給他們看看妳的洞長得怎樣」等語。

被害者提告後，少年法庭認為阿強觸犯無故竊錄他人隱私、恐嚇危安及強制罪，裁定交付保護管束確定；至於阿強還有跟少女發生性行為部分，此部分事實小美及家長並未提告。

被害者及其父母並提出民事求償主張，小美長期嚴重受阿強言語霸凌及控制，常擔心自己裸照外洩，無法正常作息，須接受心理諮商及志工輔導等，夜半多次偷偷哭泣，父母亦終日擔憂，求償共65萬元；對此，阿強及其父母則坦承確有侵權事實，但認為求償金額過高。

法院審理後以阿強侵犯小美隱私、名譽及自由等人格權，亦不法侵害小美父母基於與小美間的親子關係身分法益，而阿強未成年其父母有連帶負損害賠償責任，判賠合計65萬元。

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