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    北斗鎮長李玄在涉貪判1年10月 妻楊麗香：對得起鄉親良心

    彰化北斗鎮鎮長李玄在（左）與妻子楊麗香兩人先後擔任北斗鎮長。（翻攝李玄在臉書）

    彰化北斗鎮鎮長李玄在（左）與妻子楊麗香兩人先後擔任北斗鎮長。（翻攝李玄在臉書）

    2022/02/18 12:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨彰化縣北斗鎮長李玄在，於2018年底上任，遭彰化地檢署指控，他在2017年妻子楊麗香擔任鎮長時，涉嫌要求清潔隊陳姓班長，違法打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓親友委託的砂石車司機進入，傾倒54公噸廢棄物，藉此省下清運費；另外，李經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，一審判刑各5年6月及8月，合執行6年，不過，二審卻撤銷部分原判，分別判刑1年10月、6月（可易科罰金），併科罰金100萬元，刑期比一審大幅降低。

    其妻楊麗香於臉書中回應，「我不勇敢 誰替我堅強，為鎮為民，麗香、玄在，鞠躬盡瘁、盡心盡力了⋯⋯對得起鄉親，對得起良心，摧不毀的是無形的力量～感謝大家的關心，鄉親，是我最堅強的後盾，北斗鎮，我最愛的故鄉，希望越來越好，不忘初心」。

    檢方當時指控，2017年8月23日，傅姓民眾5萬6000元，委託劉姓業者拆除自家建物，這些廢棄磚塊、混凝土塊，由2輛砂石車運至北斗垃圾掩埋場，於大門被值班的清潔隊陳姓班長（62歲）攔下，拒絕砂石車進入，砂石車司機聯繫劉姓業者，之後聯繫到李玄在，司機把手機交給陳姓班長，李玄在要求陳姓班長放行，陳班長忌憚李玄在勢力，同意讓砂石車進場傾倒至指定掩埋區堆置，總重達54.71公噸，傅男省下7萬7805元處理費用。

    另外，李玄在從2015年起，於經營的農藥行，儲藏偽農藥、禁用農藥，2018年5月以每箱1萬500元，賣3箱偽農藥「攏綜清（賽速寧）」給陳姓男子，同年年6月被法務部調查局彰化縣調查站查獲，調查人員同年8月搜索查扣一批偽農藥、禁用農藥，彰化地院於2020年5月，依「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，判處李玄在徒刑5年6月，褫奪公權4年，以及觸犯「意圖販賣而儲藏禁用農藥罪」，判刑8月，併科罰金120萬元，應執行徒刑6年。

    不過，台中高分院二審昨天（17日）撤銷部分判決，「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」部分，改判徒刑1年10月，褫奪公權2年，。「意圖販賣而儲藏禁用農藥罪」部分改判6月，可易科罰金，再併科罰金100萬元，可上訴。

    楊麗香指自己與李玄在「對得起鄉親，對得起良心」。（記者張瑞楨翻攝自楊麗香臉書）

    楊麗香指自己與李玄在「對得起鄉親，對得起良心」。（記者張瑞楨翻攝自楊麗香臉書）

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