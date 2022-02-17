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    阿北毋湯啦！8旬翁快速道停路肩閉目養神 警替他捏把冷汗

    老翁將車停在路肩閉目養神，員警及時趕抵制止。（警方提供）

    老翁將車停在路肩閉目養神，員警及時趕抵制止。（警方提供）

    2022/02/17 20:31

    〔記者許國楨／台中報導〕「阿北毋湯啦！」已經84歲高齡的張姓老翁愛開車，常獨自外出兜風，前晚開在台74線快速道路時，疲勞感突湧現，為避免發生危險索性將車輛停靠路肩，接著鑽到後座閉目養神，所幸獲報警方及時趕到叫醒老翁，及時預防一起可能的交通事故，家屬也再三感謝員警協助。

    台中市第四分局南屯派出所當天深夜接獲民眾報案，表示台74線中彰快速道路南下方向，一輛自小客車突打故障燈號停靠路肩，恐須警察協助，巡邏中的員警吳昂展、王翊馨員警獲報到現場，未見駕駛座有人，當下一頭霧水，正疑惑駕駛去向時，已84歲高齡的張姓老翁，突從後座探出頭來。

    老翁表示稍早駕車途中，疲勞感湧現，為避免疲勞駕駛發生危險，索性將車輛停靠在路肩，沒想到甫停妥車輛準備閉目養神之際，就看到警察巡邏車靠近，員警聽聞也捏了一把冷汗直說「阿北毋湯啦！」老翁這才意識到危險性，由於老翁身體狀況欠佳，員警先行聯繫家屬並載送老翁至警所稍事休息。

    家屬向員警表示，老翁喜歡自己駕車外出，但畢竟已高齡84歲，身體機能各方面反應不若以往，此次隨性的舉動，恐釀成交通事故，後果不堪設想，再三感謝員警即時協助，讓老翁可以平安返家；所長江松泳表示，民眾上路前除檢查車況外，事先熟悉路況，謹慎行車，降低意外發生機率；若發現有疲勞駕駛狀況，最好立即找安全地方停靠休息，避免釀成意外。

    員警帶老翁回派出所。（警方提供）

    員警帶老翁回派出所。（警方提供）

    家屬再三感謝員警協助。（警方提供）

    家屬再三感謝員警協助。（警方提供）

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