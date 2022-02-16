冷空氣壓境 去年統計2月份一氧化碳中毒最多
2022/02/16 18:10
〔記者方志賢／高雄報導〕近日天氣氣溫驟降，預計一路冷到2月底，高雄市消防局今表示，去年全國發生一氧化碳中毒事故45件，其中2月份占5成最多，主要原因是陽台通風不良未選用強制排氣型熱水器，因此提醒民眾慎選瓦斯熱水器外，若對家中熱水器安裝環境有疑慮，可洽消防分隊進行居家訪視。
消防局危險物品管理科表示，高雄市最近的一氧化碳中毒案件，是去年1月在大寮區發生的案件，住戶在陽台加蓋處裝設半密閉自然排氣式的熱水器（已停產），共造成3名民眾送醫，其症狀為頭暈、肚子痛，所幸皆平安康復出院。後經消防局人員勸導已改裝電熱水器。
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消防局說，回顧去年案件，依消防署統計，全年共發生一氧化碳中毒事故45件，並造成5人死亡，116人受傷，事故發生月份，以2月份占約5成居多，主要原因是陽台通風不良未選用強制排氣型熱水器。
消防局提醒民眾，使用燃氣熱水器務必要使用安全的品牌、選擇正確的型式，注意安全的安裝，保持環境的通風並注意平時的檢修等安全注意事項，以降低一氧化碳中毒風險，避免人命傷亡。
消防局說，民眾對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮者，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢，可申請熱水器遷移或更換補助，辦理期程自今年1月1日起至4月30日止，低收入戶優先登記每戶1萬2000元，一般戶3000元，請有需要且符合資格的民眾逕向鄰近的消防分隊提出申請。