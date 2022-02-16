冷空氣壓境 去年統計2月份一氧化碳中毒最多

去年1月高雄市大寮區某住戶在陽台加蓋處裝設半密閉自然排氣式的熱水器，造成3名民眾一氧化碳中毒送醫，所幸皆平安康復出院。（消防局提供）

2022/02/16 18:10

〔記者方志賢／高雄報導〕近日天氣氣溫驟降，預計一路冷到2月底，高雄市消防局今表示，去年全國發生一氧化碳中毒事故45件，其中2月份占5成最多，主要原因是陽台通風不良未選用強制排氣型熱水器，因此提醒民眾慎選瓦斯熱水器外，若對家中熱水器安裝環境有疑慮，可洽消防分隊進行居家訪視。

消防局危險物品管理科表示，高雄市最近的一氧化碳中毒案件，是去年1月在大寮區發生的案件，住戶在陽台加蓋處裝設半密閉自然排氣式的熱水器（已停產），共造成3名民眾送醫，其症狀為頭暈、肚子痛，所幸皆平安康復出院。後經消防局人員勸導已改裝電熱水器。

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消防局說，回顧去年案件，依消防署統計，全年共發生一氧化碳中毒事故45件，並造成5人死亡，116人受傷，事故發生月份，以2月份占約5成居多，主要原因是陽台通風不良未選用強制排氣型熱水器。

消防局提醒民眾，使用燃氣熱水器務必要使用安全的品牌、選擇正確的型式，注意安全的安裝，保持環境的通風並注意平時的檢修等安全注意事項，以降低一氧化碳中毒風險，避免人命傷亡。

消防局說，民眾對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮者，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢，可申請熱水器遷移或更換補助，辦理期程自今年1月1日起至4月30日止，低收入戶優先登記每戶1萬2000元，一般戶3000元，請有需要且符合資格的民眾逕向鄰近的消防分隊提出申請。

去年1月高雄市大寮區某住戶在陽台加蓋處裝設半密閉自然排氣式的熱水器，造成3名民眾一氧化碳中毒送醫，所幸皆平安康復出院。（消防局提供）

消防局提醒民眾，使用燃氣熱水器要選擇安全的品牌、正確的型式，注意安全的安裝，保持環境的通風並注意平時的檢修等安全注意事項。（消防局提供）

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