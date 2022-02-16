Uber司機性侵印尼女子 寫「備忘錄」辯稱性交易

曾男曾有性侵害前科，台中地檢署聲明法院加重量刑。（記者張瑞楨攝）

2022/02/16 13:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有強制猥褻與強制性交等刑事前科的28歲曾姓男子，平時兼任Uber司機，去年9月他透過叫車平台，載送印尼籍女子阿芳到某學校，卻起了歹念，將阿芳載到偏僻山區性侵害得逞，之後在手機內建立「備忘錄」，企圖將案情引導到是雙方性交易，他還宣稱阿芳向他索討2000元，台中地檢署認為，曾男之前有性侵害記錄，卻又再犯本案，提起強制性交罪公訴，聲明法院加重量刑。

起訴書指出，曾男去年9月載印尼籍女子阿芳（化名）到某大學，他主動邀請阿芳到山上欣賞夜景，阿芳不願意，曾男不斷慫恿，「陪我一下」，只要5分鐘，他就會把阿芳載到學校，阿芳勉強答應，曾男卻把阿芳載到偏僻山區，強脫阿芳衣褲性侵害，阿芳一度腳踢曾男抵抗，高喊「我不要、我要回去」。

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曾男事後將阿芳載到學校，警方於阿芳身上採集到曾男基因，循線逮捕曾男，於曾男的手機內見到一則「備忘錄」，裡面記載案發經過，他還問阿芳「生氣嗎」，「下次請妳吃飯」，曾男不否認與阿芳發生性關係，但辯稱是阿芳主動要賞夜景，且主動親吻索愛，還向他要2000元。

檢方不採信上述辯詞，提起強制性交罪公訴，並以曾男曾犯性侵害為由，聲明法院加重量刑。

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