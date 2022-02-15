參加聯誼、約會 2女慘遭知名改裝車廠老闆用「生命之水」灌醉性侵

桃園市一名改裝車廠老闆，趁參加聯誼、歡送會活動機會結識2名受害女子，與對方約吃飯、聚會之際，涉嫌趁機在女方酒水內摻入高酒精濃度「生命之水」，將2女迷昏後帶往租屋處摸胸、指侵，2女發現受辱提告，桃園地檢署今依強制性交等罪嫌將他起訴。（示意圖）

2022/02/15 15:07

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市40歲顧姓男子經營改裝車廠，從事車輛鋁圈、卡鉗換裝及烤漆等，在業界小有名氣，常於臉書張貼與多名藝人合影彰顯人氣，卻趁參加聯誼、歡送會活動機會結識2名受害女子，與對方約吃飯、聚會之際，涉嫌趁機在女方酒水內摻入高酒精濃度「生命之水」，將2女迷昏後帶往租屋處摸胸、指侵，2女發現受辱提告，檢警搜索拘提顧男，經檢察官聲請羈押獲准，顧應訊坦承犯行，桃園地檢署今依強制性交等罪嫌將他起訴。

檢警調查，顧男經聯誼活動認識被害A女，去年8月14日約出A女，開車載她前往台北市1家餐酒館用餐，期間卻2度趁女方如廁將預先準備的高酒精濃度「生命之水」摻進女子酒水中，女子不察喝到神智不清，顧再找朋友代駕，將他和A女載回桃園市八德區租屋處，隨即動手撫摸A女胸部、下體並企圖硬上，幸因A女下意識反抗而未等逞；A女隔日清醒後感覺全身乏力，懷疑遭下藥而到醫院檢驗，並前往餐酒館調閱監視器影像，赫見顧男趁她離開座位時下藥，氣得報警提告。

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檢方另查出，顧男於去年9月30日凌晨為當時的女友舉辦離職歡送會，女友邀請好友一起到前往顧開設於八德區的車廠同樂，席間，顧男又以同樣手法對與會的另名B女下手，待B女昏迷而全身癱軟後，顧再找不知情友人將B女帶回租屋處，涉嫌趁機摸胸、指侵；B女天亮酒醒後感覺全身不適也懷疑被下藥而報警提告。

警方因陸續接獲2女提告性侵，報請檢方指揮搜索逮捕顧男，經檢官向法院聲押獲准。

檢警調查時，顧男最初稱是拿安眠藥磨成粉裝入小瓶液體及在網路購買迷幻丸磨成粉摻水，分別趁機加入受害女子酒水內；事後改口稱對2女都是用高酒精濃度的「生命之水」，先前不敢說是因不諳法律，因有看過新聞報導喝高濃度酒精暴斃，怕涉犯殺人罪，才隨便瞎編理由。

因檢警搜索顧男住處、車廠都沒發現迷幻丸、安眠藥等，受害女子體內也沒驗出相關成分，因此認定顧男是以「生命之水」犯案，偵結依強制性交未遂、強制性交二項罪嫌將顧男提起公訴。

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