名律師被控戲院口交不起訴 女學生再議重查逆轉勝

律師被控妨害性自主罪不起訴，高雄高分檢撤銷發回重查。（記者鮑建信攝）

2022/02/14 06:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會女學生小芬（）控告知名律師阿華（化名）涉嫌逼她口交疑案，雖經高雄地檢署處分不起訴，但她不服向高雄高分聲請再議，檢方認為仍有諸多疑點未釐清，發回雄檢重新調查，後續發展備受矚目。

據了解，被告阿華與原告小芬在某大學研討會上認識後，交往一陣子，但在去年間，小芬卻控告對方於2018年7月28日下午，在高雄「十全電影城」看電影，拉她到女廁所強逼口交，涉嫌妨害性自主罪，要求追究其刑責，還她公道。

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據悉，阿華出庭應訊則堅決否認犯行，並告訴承辦檢察官說，不曾跟她一起去看電影。

檢方調查，小芬提告性侵後，曾寄生日卡片給阿華，內容滿滿感謝、祝福外，還到醫院就診時，對醫生說，因外遇被前夫發現要求離婚，並對未來感到失望，才會前來尋求協助，因而認定阿華罪證不足。

據悉，小芬外遇被發現後，阿華曾私下拿30萬元給他丈夫，離婚後兩造還交往過一段時間，後來分手她始去警局提告性侵。

不過，此案並未就此落幕，由於小芬對檢方的處分不起訴有意見，向高雄高分檢聲請再議，經承辦檢察官閱卷後，認為仍有諸多疑點，有待釐清，因此撤銷原處分，發回雄檢重新偵辦，並基於偵查不公開，拒絕透露那些疑點未查明。

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