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    男大生酒後性侵女同學「一次就中」 推稱「我有停下來...」

    男大生酒後裝睡在女同學房內趁機性侵，一次就中懷孕推稱「我有停下來」被判刑。（情境照）

    男大生酒後裝睡在女同學房內趁機性侵，一次就中懷孕推稱「我有停下來」被判刑。（情境照）

    2022/02/15 06:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男大生與同校社團社員小珍（化名）等3名大學生，前年6月晚上參加社團聚餐，酒後借住小珍租屋處，林被控溜到小珍房間地舖上裝睡，兩度壓到小珍身上，第一次小珍驚叫以為玩鬧不以為意，林又趁她熟睡爬上床求愛，小珍哭泣推拒仍遭性侵懷孕，得知一次就中，林男回訊「我有停下來」、「對不起」，被告性侵卻否認犯行，法官依強制性交罪判刑4年8月。

    判決書指出，林男和小珍、杜姓、梁姓大學生都是學校社團成員，案發當時4人參加社團聚餐，酒後就近借宿小珍租屋處，再續喝到隔天凌晨，林男疑裝醉未依原規劃房間睡，進入小珍臥室上鎖並壓在她的身上，小珍驚叫「不要鬧了」，杜男聽聞驚叫敲小珍房間詢問，林又躺回地舖上睡，眾人以為他酒醉玩鬧，曾叫他到他處睡，但疑裝睡不醒，因小珍房間太擠，杜到其他房間睡覺。

    被告半夜趁小珍熟睡後，又爬上她的床，基於強制性交犯意違反其意願，強脫她的褲子，小珍驚醒質問「幹什麼」，他立即求愛被拒，林竟不顧其推拒哭泣，強制性交1次得逞，被害人事後不敢說，直到就醫確定懷孕，小珍傳訊「我懷孕了」、「你不該這樣」，被告得知小珍懷孕感到訝異，一開始回覆「怎麼可能」、「我有停下來」、「才剛開始不是嗎」、「對不起」、「我發現你是真的不要時，我就停了」等語。

    被告回覆「真的做了蠢事，對不起」、並傳送「那天喝多了真的很抱歉…希望這件事可以沒有發生」等內容，警方獲報將他依妨害性自主罪嫌送辦，林男辯稱傳訊對話是小珍故意設計陷害，法官認為被告得知小珍懷孕，沒有表示自己未與其發生性行為，不可能造成懷孕，反而一直關心她的身體狀況，不斷詢問、關心還道「對不起」、「我想盡辦法彌補妳」等。

    法官認為被告回訊「我想盡辦法彌補妳」，以及被害人詢及「為什麼我哭喊著不要了，你卻沒有放過我」，被告答覆「對不起」、已可認定林男曾坦承自己有造成對方懷孕的事實；換言之，若小珍自願與被告發生性行為，被告豈會遭不實指控後，仍未澄清說明雙方自願發生關係，反而一再道歉請求原諒，法官認定性侵成立判刑4年8月，可上訴。

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