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    首頁　>　社會

    PO文控台大教授性侵 女大生涉妨害名譽起訴

    Dcard踢爆台大有狼師性侵，指控教授謊稱單身、誘騙上床、染有性病等，還附上通訊軟體截圖、報案三聯單等，隔月平台竟張貼匿名道歉，稱前次爆料為造假不實向當事人致歉。（資料照）

    Dcard踢爆台大有狼師性侵，指控教授謊稱單身、誘騙上床、染有性病等，還附上通訊軟體截圖、報案三聯單等，隔月平台竟張貼匿名道歉，稱前次爆料為造假不實向當事人致歉。（資料照）

    2022/02/11 17:11

    〔記者王定傳／台北報導〕去年9月間，網路匿名社交平台Dcard踢爆台大有狼師性侵，指控教授謊稱單身、誘騙女學生上床、染有性病等，但隔月，平台竟張貼匿名道歉文，稱前次爆料為造假不實，向當事人致歉，教授挨告妨害姓自主後提告妨害名譽，台北地檢署今日將教授不起訴，而依妨害名譽等罪嫌起訴女大生。

    去年9月28日Dcard出現一篇「小心台大狼師」文章，匿名指控X教授瞞婚騙砲還無套性交，當事人貼出與教授通訊截圖及報案三聯單等，引發網路熱議。

    但隔月就有人張貼匿名道歉文，坦言當初是想維繫跟該名教授關係，用損害其名譽的方式要脅，「X教授，對不起，我做錯了！」並逐條澄清，包含驗傷單、報案三聯單等皆為造假，也澄清該教授沒有強制性交、沒有性病、沒有偽造對話紀錄跟證據等。

    該道歉公開信貼文也稱，向替自己說話的網友道歉，「對不起，愧對網友善良與正義，坦言自己在玩弄輿論、玩弄法律」，也向批評自己的網友致歉，曾說了難聽的話攻擊，更說到公開道歉，與該教授無關，後續司法及行政程序皆會進行與面對。

    最後該公開信談到，會選擇出來澄清，是想為做過的錯誤及衝動承擔，既然當初把對方抹黑，就要承擔社會大眾攻擊批評，若不還該教授清白，這輩子於心有愧，「我才是台大狼，X教授其實是受害者，而我，其實是假裝受害者的加害者。」

    教授挨告妨害性自主後提告妨害名譽，北檢今日依將教授妨害性自主罪嫌不起訴，另將女大生依妨害名譽等罪嫌起訴。

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