恐怖！她面試工作被誘騙到飯店 慘遭4男輪流性侵後丟下樓

一名25歲女子從首都德里前往城鎮丘魯面試工作，卻被4名男子誘騙帶往飯店輪流性侵。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2022/02/16 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）近期發生一起集體性侵案，一名25歲女子從首都德里前往城鎮丘魯（Churu）面試工作，卻被4名男子誘騙帶往飯店輪流性侵、毆打，並使用繩子把女子雙手捆綁，並從窗口扔下，所幸女子手上的繩子正好卡住桿子，保住性命；據悉當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導，來自德里25歲不具名的女子日前接到工作面試邀約，於11日前往城鎮丘魯赴約，抵達後與4名男子會面，分別為德凡德拉辛格（Devendra Singh）、維克拉姆辛格（Vikram Singh）、巴瓦尼辛格（Bhawani Singh）以及拉傑普特（Sunil Rajput），接著4人以工作為由，將女子帶往丘魯火車站附近某間飯店，進房便開始輪流性侵與毆她，並使用繩子將她雙手捆緊，完事後再將女子從窗戶扔下，幸好女子手上的繩子正好卡住桿子，未直接墜地。

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警方表示，獲報後即刻前往事發現場救下女子，並送往醫院接受檢查與治療，4名男嫌皆緝捕到案，指控4人性侵等罪名，目前被拘禁中，此案持續調查中。

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