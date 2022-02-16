狗剪指甲抓狂咬掉臉頰肉 寵物美容師毀容8個月零收入求償敗訴

高雄一隻米克斯狗剪指甲時抓狂咬傷美容師害毀容，法官認飼主無責判免賠。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2022/02/16 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女飼主帶家中愛犬到寵物美容店剪指甲，結果狗狗抓狂，襲姓美容師被咬掉左臉頰一塊肉，龔女毀容後8個月無法工作，向陳女提告求償33萬餘元，但法官認為陳女在愛犬剪指甲時，一直配合龔女的指令安撫狗狗情緒，結果狗還是抓狂傷人，因此認定陳女無責，判龔女敗訴。

判決指出，2020年5月21日上午10點多，陳女帶著家中飼養的米克斯愛犬到三民區某寵物店剪指甲時，她向美容師龔女告知狗狗是第一次剪指甲，擔心牠無法受控，於是龔女請陳女和她朋友幫忙 抓住狗，並幫狗套上嘴套。

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雖然做好準備，狗狗在剪指甲時仍不斷掙扎，陳女還出零食安撫也無效，後來狗狗直接擺脫嘴套，朝龔女的臉開咬；龔女被咬後流血不止，經送醫來查傷口後，發現左眼下方有一道巨大撕脫傷，併肌肉損傷及外傷性眼瞼下垂。

龔女被毀容後長達8個月無法工作，月薪僅24K的她，提告向陳女求償33萬元；高雄簡易庭審理時，陳女坦承家中愛犬傷人，但辯稱剪指甲前，她有告知狗狗狀況，並全程配合龔女指令安撫愛犬，但狗狗還是暴起傷人，不認為自己有責任。

法官勘驗寵物美容店裡的監視器畫面，確認狗狗在剪指甲時，陳女和她朋友一直在旁協助，且陳女也有依指令幫忙協助防護，但狗還是不受控掙脫嘴套的束縛咬傷人，應屬突發狀況，認定陳女無責，判龔女敗訴，可上訴。

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