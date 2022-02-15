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    縣市警局人事大調動 彰化警分局長換一半

    新任宜蘭縣警局礁溪分局長林書慶（右1）來彰化之前就是在宜蘭縣警局，這次又回鍋宜蘭。 （記者湯世名攝）

    新任宜蘭縣警局礁溪分局長林書慶（右1）來彰化之前就是在宜蘭縣警局，這次又回鍋宜蘭。 （記者湯世名攝）

    2022/02/15 15:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕今天元宵節，警政署今天下午發布六都督察與縣市警局分局長大調動，其中彰化縣警局分局長換一半，包括主任秘書張沛銘高升台南市警局督察。彰化縣長王惠美也在今天分別恭喜即將調動的主秘與4名分局長。上述人員18日交接布達。

    彰化縣警局異動的中階幹部，包括主任秘書張沛銘高升台南市警局督察、員林分局長謝錫釗高升花蓮縣警局督察長。北斗分局長楊志傑調員林分局長、芳苑分局長李益杰台東縣警局台東分局長、溪湖分局長林書慶調宜蘭縣警局礁溪分局長。新任中階幹部則為主任秘書楊贊鈞，芳苑潘智強、北斗潘嘉旺、溪湖羅裕城。

    彰化縣警局8個分局長中有一半的分局長調動，其中調任宜蘭礁溪分局長的林書慶最受矚目，警大66期刑事系的他年僅43歲，還取得犯罪防治研究所博士學歷，是全縣8個分局中最年輕且唯一具有博士學歷的分局長。

    林書慶從警的原因更令人催淚，11歲那年生日前夕，母親遭酒駕者撞死，讓他對酒駕深惡痛絕，加上父親也是警界人士，發憤考取警大，進入警界後，曾在擔任基層派出所長時，取締酒駕績效名列前茅，因此被冠上「酒駕殺手」封號。

    他的博士論文也是以酒駕為題，親自走訪多所監獄與酒駕受刑人訪談，對酒駕行為有更深入地研究。在去年9月調來彰化縣警局之前就是在宜蘭三星分局長，被彰化縣警局長吳坤旭委以重任。

    上述人員將於2月18日到任，彰化縣警局也將在當天舉辦交接布達儀式，縣長王惠美將出席擔任主持人。

    警政署今天下午發布人事調動，其中彰化縣警局分局長換一半。 （記者湯世名攝）

    警政署今天下午發布人事調動，其中彰化縣警局分局長換一半。 （記者湯世名攝）

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