嘉義航警人力不足 配槍警檢查行李 旅客狐疑：戒嚴時期也未有

嘉義航空站最近出現備勤航警佩槍兼服託運行李檢查勤務，讓旅客不禁狐疑：「戒嚴時期也未曾有過」。（記者林宜樟攝）

2022/02/12 18:29

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕疫情升溫，國內機場強化防疫，嘉義水上機場航空站卻傳出航警局高雄分局嘉義分駐所疑因遭到上級「整肅」，最近竟有4名員警同時遭調地，才補2名，致警力嚴重不足，有別於其他機場，嘉義航空站備勤航警兼服託運行李檢查勤務，旅客面對配槍航警檢查行李，不禁狐疑：「台灣難道成了警察國家？」

嘉義航空站目前每天1航班來往馬公，每週有3航班來往金門。葉姓旅客說，航警佩槍檢查行李，戒嚴時期也未見此情形，這是共產國家或非洲地區才會有的現象，怎會出現在國內航空站？

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資深航警說，以往機場進行行李托運檢查，航警不會配槍，原因有二，其一為航警檢查行李，注意力在行李上，若有疏忽，恐遭奪槍；另一為若有旅客在行李內攜帶違禁品，看到航警配槍檢查行李，恐怕會情緒緊張，更易產生衝突。

本報接獲爆料指出，航警局高雄分局長黃能清去年藉由疫情因素，認為嘉義航空站航班減少，航警沒有必要加班，減少超勤津貼時數，致值班人員減少，影響勤務及士氣。

去年12月警政署駐區督察至嘉義分駐所，得知警力配置排班不足，機坪無員警駐守，而向黃能清瞭解狀況，黃疑似為此，認為基層打小報告，不斷透過查勤「刁難」嘉義分駐所，去年底查到勤務疏失，於今年2月9日一口氣將所內1名巡佐及3名警員調地。

爆料者說，嘉義分駐所原有警力14名，被調走4名後，補1名巡佐、1名女警，共12名，女警不能值宿加上又有人請喪假，目前值班警員1名，巡邏警員1名，單警巡邏下，若遭遇狀況，警力恐不足應變，不希望鐵路警察李承翰在台鐵列車處理逃票事件遭刺身亡悲劇重演，籲警政署正視此問題。

黃能清回應，嘉義航空站屬小型機場，安排警員較少，受疫情影響，目前航班少，採備勤兼服托運行李檢查勤務，警員雖配槍，但對旅客並無實際影響，也能立即處理危安事件。

黃能清強調，航警進行航站安全管理，查勤並不是刁難。沒有航班或沒有旅客時段，出入人員幾乎都是工作人員，若再安排航警加班，並不合理，考量各單位勤務安排及公平性，嘉義分駐所採目前排班措施，會視疫情滾動式調整。

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